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【提防騙案】5個手機App冒充AIA　保監局籲市民提高警覺（附冒充App名單）

理財智慧 18:08 2020/08/07

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保險業監管局（保監局）呼籲市民提高警覺，留意5個欺詐流動應用程式。這些流動應用程式偽冒友邦保險（AIA）的官方流動應用程式。友邦已確認與這些欺詐流動應用程式無關。

網址 流動應用程式名稱
https://sameapk.com/developer/aia-international-limited/ 1. AIA Connect / 友聯繫
2. AIA Vitality Hong Kong
3. AIA HK Employee Care / 友邦香港僱員福利 
4. AIA One
https://m.apkpure.com/developer/AIA%20International%20Limited 1. AIA One

保監局表示，事件已轉交香港警務處作進一步調查。任何人士若曾向上述網站或流動應用程式提供其個人資料，或曾透過上述網站或流動應用程式進行任何保險交易，應致電友邦客戶服務熱線（電話：2232-8888），並向警方報案。

保監局又指，任何公司在香港或從香港經營保險業務，必須根據《保險業條例》（第41章）獲保監局授權。保監局網站上載的《保險人登記冊》詳列香港所有獲授權保險公司的名單，供公眾查閱。

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