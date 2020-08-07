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恒指跌近400點 美出手禁微信交易 騰訊挫5%

即市財經 18:03 2020/08/07

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財經焦點速覽

美國總統特朗普簽署行政命令要求美國居民45日後，不可與字節跳動及騰訊 （00700） 旗下的微信進行任何交易，拖累大市，騰訊曾挫一成穿500元，收市最終跌5%，報527.5元，沽空額 35.13億元，為個半月高，沽空比率11%；恒生指數收市報24531點，跌398點或1.6%，成交1778億元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌398點　美禁微信交易騰訊下挫5%成交達326億元（不斷更新）

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第三版）

【空軍戰報】騰訊挫5%淡友追沽 沽空額35億創個半月高

【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

電訊盈科升9%　李澤楷擬以每股5.2元溢價近16%增持2%股份

【全民檢測】林鄭：最快兩周推自願普及檢測　主動尋中央助建「港版方艙醫院」

【精選投資分析】

港股中期整固 A股高台爭持（第六版）

中美關係再惡化 港股調整未完（第四版）

【回A浪潮】7月淨利紛倍升 中資券商股有買趁手？（第二版）

【新股IPO】參考同類A+H股 測泰格醫藥短期還有多少水位

【中美角力】特朗普揚言「陰乾」港交所 反為港股助攻?（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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