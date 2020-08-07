恒指跌近400點 美出手禁微信交易 騰訊挫5%
即市財經 18:03 2020/08/07
美國總統特朗普簽署行政命令要求美國居民45日後，不可與字節跳動及騰訊 （00700） 旗下的微信進行任何交易，拖累大市，騰訊曾挫一成穿500元，收市最終跌5%，報527.5元，沽空額 35.13億元，為個半月高，沽空比率11%；恒生指數收市報24531點，跌398點或1.6%，成交1778億元。
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