2020上半年最受歡迎電玩 最熱門遊戲又係咪你心水？

社交平台Twitter近日根據電子遊戲的提及率及相關推文，公布2020年上半年最受歡迎的電子遊戲。《集合啦！動物森友會》毫無懸念成為上半年最熱門遊戲，最熱門的電玩話題是剛於今年6月由Sony舉辦的PS5發布會。

各地上半年受疫情影響，全民被逼「宅」在家中，不少人選擇打機打發時間，令上半年關於電子遊戲的相關推文，已經突破10億關口，比去年同期飆升七成，直逼去年整個年度的12億推文。當中最受Twitter用戶關注及歡迎的，是任天堂Switch的《集合啦！動物森友會》。《動森》已在全球勁賣2240萬套，連帶Switch主機銷量都直線上升，至6月底，累計售出6144萬部，意味每3個Switch機主，就有1個買入《動森》。

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排行第二是去年奪冠的手機遊戲《Fate/Grand Order》。《FGO》於2015年推出，五年間一直進行遊戲更新及加入角色。第三是遊戲界經典《Final Fantasy》系列。《Final Fantasy VII》於3月推出重製版，令遊戲再次得到關注。

報告亦包括熱門的電玩話題，Sony於6月初舉行The Future of Gaming on PS5 Event，公布PS5主機詳情，獲網民熱烈討論奪冠。同樣發布新主機的微軟，於7月的Xbox Games Showcase亦同樣得到關注，排在第三名。值得一提的是，過往多個遊戲娛樂的焦點展覽，包括E3展及東京電玩展等，都因疫情取消，與Twitter熱門討論無緣。

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