【名人專訪】奇華第二代掌舵人黃錫祥　因一個紙袋接手家業

「我回奇華工作，已經是25年前的事。」這是奇華第二代掌舵人，現任公司主席黃錫祥娓娓道來有82年歷史的家族生意前，第一句說的話。奇華由黃錫祥的父親黃業榮於1938年創立，在油麻地上海街一間小店鋪起家，主打中式餅食及喜餅，至今已有82年歷史。25年前，黃父退休，生意轉由黃錫祥的哥哥主理，惟當時正值1995年，香港回歸前掀起港人移民潮，哥哥也移民海外，留在香港的時間變少，投入餅舖的時間更少了。

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當時年約50多歲、隻身在金融業已打拼多年的黃錫祥，有自己的經紀行，打算出售自己公司部署提早退休之際，一次他與父親閒談起公司的前景，只思考一個問題：「奇華仲有冇得做？」當年適逢西式餅食興起，中式傳統餅食被人標籤為老土，中式餅家一間一間結業，成了夕陽行業，黃錫祥憶述：「當時可以話有100間中式餅店的行家，有99間都冇再做。」

▲ 奇華由黃錫祥的父親黃業榮於1938年創立。（圖片由受訪者提供）

改革三步曲 先推新商標

原想退休的黃錫祥，觸發他在人生的下半場決意轉投家族生意，源於一個紙袋。有次中秋節時他跟友人在中環置地廣場飲茶，發現有一位打扮時髦的女士，以一個時裝品牌的購物紙袋裝著兩個奇華月餅。他感到詫異，之後覺得不服氣，「為何該女士沒有使用原有包裝或紙袋？」他明白那位女士只是想食奇華的月餅，但不想拿着奇華那個「老土」紙袋周街行。這件小事激起了他要為改善品牌的雄心，也令他意識到，家族品牌的餅食仍有人欣賞，只是形象「老餅」，改變品牌形象，中式餅舖「仲有得做」。

他接手公司後，由內到外大刀闊斧改革品牌形象。第一步便是推出新商標。他邀得曾任半島酒店設計總監的著名設計師孫小華合作，重新設計商標及全綫產品包裝。其次他改變了門市裝潢及員工制服。「舊時沒有設計的概念，裝修佬就是舖面的設計師；印刷就是公司的平面設計師；會計師也成為商標的設計師，沒有像現時分得那麼細緻。」

第三是革新口味，連食物口味也要調整，他表示，八十、九十年代香港經濟起飛，很多人都會多留意健康食物，開始要少油、少甜的食物。「25年前與25年後的口味已有很大改變，中式餅食也要隨着時代改變。」要保留傳統餅食的特色風味，又要配合現代人的口味，時至今日仍是其公司的大挑戰。他更乘機澄清，指很多人都誤以為中式餅食以豬油製作，「幾十年來都已沒有用豬油製作餅食，只是人們的錯誤印象。」

節錄自第666期《iMoney Focus》封面故事。

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