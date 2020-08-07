  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新機試玩】Samsung Galaxy Note20 Ultra上手實測【有片】

科技 18:29 2020/08/07

分享：

「巨mon」旗艦Samsung Galaxy Note20 Ultra近日推出，帶大家上手實測。

Samsung近日在Galaxy Unpacked 2020發佈會中宣布5大新品，以「巨mon」旗艦Samsung Galaxy Note20系列最矚目，今次就帶大家實測，擁有6.9吋超大屏幕的Note20 Ultra。

Note20 Ultra配備6.9吋超大屏幕，電池容量為4500mAh，並且支援5G網絡。Note20 Ultra有三種規格，分別是12GB RAM配128GB、256GB以及512GB儲存容量，而Note20則只有8GB RAM配128GB儲存容量。

Galaxy Note20 Ultra採用3鏡頭設計，擁有一個達1.08億像素的廣角鏡頭。（李彥煒攝）

Note20 Ultra後置鏡頭有1200萬像素超廣角，1.08億像素廣角鏡頭以及1200萬像素遠攝鏡頭，space zoom可縮放50倍，機體新增鐳射自動對焦，對焦速度更快，屏幕刷新率達120hz。

拍攝效能方面，新增專業影片模式，除了可以調較感光度ISO、白平衡等，亦可調較收音方位，可選擇前置、後置或全方位收音。

今次S Pen亦更新，透過AI-based Point Prediction技術，能預測用家使用筆書寫路徑，讓筆觸在屏幕上更快顯示，將S Pen延遲度降至9毫秒。

今次Note20 Ultra的S Pen亦有升級，利用AI技術，使延遲程度降至9毫秒。（李彥煒攝）

>>>【蘋果解畫】App Store禁微軟xCloud雲遊戲上架　指不合資格

>>>【安全隱患】Check Point研究人員指　Android搭載晶片現安全漏洞

Samsung Notes app亦有更新，新增Audio bookmark功能，錄音同時以S Pen手寫，播放時更能突出錄音重點。Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G版索價約10,067港元，本月21日開始發售，8月6日開始預售。

記者：李彥煒

相關文章

【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
2020/07/09
【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
調查：憑創新奪冠？　Samsung連續9年奪亞洲最佳品牌
2020/07/10
調查：憑創新奪冠？　Samsung連續9年奪亞洲最佳品牌
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
2020/08/05
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【三星新品】Samsung推5大新品　冀集數碼工作娛樂於一身
2020/08/06
【三星新品】Samsung推5大新品　冀集數碼工作娛樂於一身
人工智能 智能服務 智能手機 6G 5G Samsung Galaxy Note 鏡頭

上一篇文章

【先睹為快】蘋果公開macOS Big Sur預覽版　近20年來最大更新

下一篇文章

【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能