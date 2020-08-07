【新機試玩】Samsung Galaxy Note20 Ultra上手實測【有片】

▲ 「巨mon」旗艦Samsung Galaxy Note20 Ultra近日推出，帶大家上手實測。

Samsung近日在Galaxy Unpacked 2020發佈會中宣布5大新品，以「巨mon」旗艦Samsung Galaxy Note20系列最矚目，今次就帶大家實測，擁有6.9吋超大屏幕的Note20 Ultra。

Note20 Ultra配備6.9吋超大屏幕，電池容量為4500mAh，並且支援5G網絡。Note20 Ultra有三種規格，分別是12GB RAM配128GB、256GB以及512GB儲存容量，而Note20則只有8GB RAM配128GB儲存容量。

▲ Galaxy Note20 Ultra採用3鏡頭設計，擁有一個達1.08億像素的廣角鏡頭。（李彥煒攝）

Note20 Ultra後置鏡頭有1200萬像素超廣角，1.08億像素廣角鏡頭以及1200萬像素遠攝鏡頭，space zoom可縮放50倍，機體新增鐳射自動對焦，對焦速度更快，屏幕刷新率達120hz。

拍攝效能方面，新增專業影片模式，除了可以調較感光度ISO、白平衡等，亦可調較收音方位，可選擇前置、後置或全方位收音。

今次S Pen亦更新，透過AI-based Point Prediction技術，能預測用家使用筆書寫路徑，讓筆觸在屏幕上更快顯示，將S Pen延遲度降至9毫秒。

▲ 今次Note20 Ultra的S Pen亦有升級，利用AI技術，使延遲程度降至9毫秒。（李彥煒攝）

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Samsung Notes app亦有更新，新增Audio bookmark功能，錄音同時以S Pen手寫，播放時更能突出錄音重點。Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G版索價約10,067港元，本月21日開始發售，8月6日開始預售。

記者：李彥煒