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經濟發展戰略重大調整的信號

即市財經 17:30 2020/08/07

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7月30日，中共中央政治局召開會議，部分內容涉及中國經濟發展戰略的重大調整，簡述如下：

我們遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識

中國面對的國際環境，以往的經濟運行方式等，可能都面臨一些根本性的改變，不能用臨時應付一下，期望困難很快過去的心態來應對，要考慮做出相應改變，以應對發生了根本變化的國際環境。

加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局

這句話里有兩個概念，國內和國際循環。國際大循環基本是改革開放以來實際奉行的主要經濟發展戰略，1987年提出，希望利用國外的技術、市場等來发展經濟，是中國外向型經濟的觀念基礎。

不過，不管現在中國主觀上是否仍想繼續推行國際大循環這個以出口為主的經濟發展戰略，客觀上隨著中美關系的長期前景轉淡，這個戰略已難以繼續。

政治局會議提出「加快形成國內大循環為主體」在經濟上的含義就是，要擴大內需，讓更多的企業直接面對國內的消費市場而不是國際市場；對資本市場的含義就是，內需概念將會是這個戰略的受益者。

第三句是：“堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新”

形成國內大循環的路徑不是傳統的「舊基建」，而是要調整結構，更多依賴科技創新，也就是說，新經濟將是帶動內需的主力。

在這個新戰略下，出口的重要性將會相對下降，內需的重要性將會大大上升，對資本市場來說，新戰略帶來的直接後果就是出口概念的衰落和內需概念的崛起，而內需概念的核心又是以科技創新為代表的新經濟。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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