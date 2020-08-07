【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁

▲ Facebook股價上漲，CEO朱克伯格身家亦水漲船高，終於突破1,000億美元大關，成為環球第三大富翁。

美國近月頻繁出招制裁中國，科技業界亦有翻天覆地改變，TikTok被窮追猛打之際，競爭對手Instagram及其母公司Facebook就獲市場青睞，並助其CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）晉身全球第3大富翁之位。

近日Facebook股價上漲，朱克伯格身家亦水漲船高，終於突破1,000億美元大關。另外兩位已躋身千億富豪榜的，分別是亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos），以及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）。

▲ 根據彭博億萬富豪指數周五（7日）資料顯示，朱克伯格身身家則剛超過1,000億美元（約7750億港元），排行全球第三。（彭博網站截圖）

＞＞＞【蘋果解畫】App Store禁微軟xCloud雲遊戲上架 指不合資格

＞＞＞【無懼打壓】TikTok推全新電視App 進一步擴展業務

根據彭博億萬富豪指數周五（7日）資料顯示，貝佐斯身家約有1,900億美元（約1.47萬億港元），蓋茨則為1,200億美元（約9,300億港元）屈居第二。朱克伯格身家則剛超過1,000億美元（約7,750億港元），排行第三，比排行第四位的LVMH Moët Hennessy行政總裁Bernard Arnault的816億美元（約6,324億港元），高出近184億美元。

責任編輯：李彥煒