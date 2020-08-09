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【美股焦點】Uber虧損大遜預期　股價跌5%

即市財經 07:32 2020/08/09

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Uber每股經調整後虧損為1.02美元，差過外界預期的0.81美元

美國焦點股Uber（美：UBER）昨日在美股收市後公布第二季業績，期內收入雖勝預期，盈利表現卻大遜外界估算，拖累Uber股價走低，Uber全日收報32.9美元，挫5.2%，盤後繼續偏軟。

根據業績報告，Uber每股經調整後虧損為1.02美元，差過外界預期的0.81美元；收入縱錄22.4億美元，較預期高約2.8%，按年計卻倒退29%，未算特別理想。

針對各項業務，Uber期內叫車服務總預訂（Gross Booking）金額為30.5億美元，差過預期中的34.7億美元、外賣總預訂金額則受惠經濟活動停頓，錄得69.6億美元，好過市場預期的65.7億美元。

除了上述叫車及外賣，Uber自6月初起推出Uber Connect，予客戶透過UberX，把小包裹寄往國內不同地方。Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，Uber Connect服務6月至今，全球計已達300萬次使用量。

（第二版新增股價）

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記者：莫亦熙

美股 優步（Uber，美：Uber） Uber Eats Uber 遜於預期 經濟 外賣 美元 香港 美國

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