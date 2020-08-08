Land Rover重推越野經典　結合經典與科技時尚

▲ Land Rover香港代理英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予透露，Land Rover Defender在正式推廣及發布前，訂售數量更已達雙位數。（黃建輝攝）

Land Rover早前宣布，全新Land Rover Defender正式於香港推出。其香港代理英之傑大中華地區及新加坡市場推廣部總監劉啟予表示，品牌為此經典車款推出新一代時，一方面要保留其標誌性設計，亦要注入科技等新元素，令車款可為車主及乘客提供更完善的體驗。

每個品牌都有其標誌性產品，深受客戶追捧。可是，隨著時代改變，品牌重推經典車款時，如何在保留經典的同時，車款亦不會過時落伍？

參照元祖設計 未推出已接獲訂購

Defender早於71年前推出，由Land Rover的軍車系列所演變出來，在1984年才正式命名，累計銷量逾200萬輛。品牌曾於2016年宣布停產Defender，去年才發佈了新版本。提及此經典車款，劉啟予直言，車款的設計在過去30多年均未有大改動，而今年推出新版本時，品牌在設計上除了要向經典致敬外，亦要在加入變化，令新車可給人一種新穎感。

品牌在重新推出此新車時，在外型輪廓和越野能力方面，均與經典車款可謂一脈相承。「新一代秉承以往的車款，上山下海等完全沒難度。同時，品牌亦為今次車款加入其他車系的舒適性，令此車更具獨特性。」他續指，由於車款一直有不少愛好者，因此品牌在車款正式發布前，亦已舉辦多個預覽活動，讓客戶及車會會員先睹為快。同時他亦透露，在正式推廣及發布新車前，每日都接獲過百個預覽申請，而訂售數量更已達雙位數。

劉認為，品牌有一班忠實的客戶，對品牌及此車款都有情意結。「今次轉款後，不少此車款的車主都表示期待已久，更有意購買。再者，此車在品牌旗下一眾車款之中，越野性能最強的車款。」劉另指，雖然市面上有不少車廠都推出SUV（Sport utility vehicle，多功能旅行車）車款，但新車的越野性能較優勝，加上品牌所有車款均為SUV，令品牌在市場定位上更獨特。

過百款配件選擇 供個人化訂製

新車除了外觀上稍作改動，品牌在車廂設計上花不少心思及細節。「品牌在車廂保留外露的螺絲部件及膠板，令車廂保留了越野車的感覺，而部分扶手亦選用木材，令車廂裝潢上在舒適與越野之間取得平衡。」可是他直言，今年疫情令品牌在生產計劃上較難掌握，加上右軚市場不及左軚，令香港引入新車時較被動。

劉啟予另表示，品牌未來除了著重新車的推廣外，亦會從個人化服務方面著手。他指，不少客戶都期望愛車有其個人的獨特性，而品牌亦有意提供不同的組合。

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現時，品牌為新車提供多達170件配件供車主選購，為品牌旗下最豐富的車款。「準車主可以在過百款用料和配件中，為愛車選擇不同的組合。品牌甚至會派出專員與客戶商討如何搭配，如有客戶提出的設計，品牌都會盡力去嘗試。」劉補充，品牌在疫情期間亦全力協助慈善及救護組織，在全球捐助超過160輛旗下車款，其中英國紅十字會獲得的60輛當中，有27輛為新一代Defender。

記者：楊匡然