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【美國大選】拜登和副手大熱曾有牙齒印？曾斥拜登關種族歧視言論

環球社會熱點 17:37 2020/08/07

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外媒報道，拜登副手大熱之一的加州參議員賀錦麗，原來曾跟拜登有牙齒印？

美國總統大選將於11月舉行，民主黨總統候選人拜登早前承諾會挑選女性為副手，加上美國連月以來反種族歧視示威，令拜登很大機會選擇黑人女性擔任副手。外媒報道，大熱之一的加州參議員賀錦麗原來曾跟拜登有牙齒印？

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）接受訪問明確表示，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）在去年民主黨總統參選人辯論中對他的攻擊，不會成為二人的嫌隙，賀錦麗仍是副手的考慮之列。

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賀錦麗由2017年起擔任加州參議員，曾參與本屆民主黨初選，但因競選資金不足退選。在去年6月的民主黨總統辯論中，她曾狠批拜登，拜登在種族歧視問題上的言論，以及跟種族隔離主義者的往來。退選後，她曾為拜登站台。

POLITICO報道，拜登副手遴選委員會成員之一的前參議員克多德（Chris Dodd）曾言，賀錦麗就當時對拜登的攻擊「沒有悔意」。報道刊登後，賀錦麗的盟友曾與拜登競選團隊會面，提議賀錦麗成為潛力副手。

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記者：葉芷樺

歧視 總統大選 拜登
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