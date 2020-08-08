  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企教室】5大免費網頁製作平台　網上吸客無難度

科技 10:00 2020/08/08

分享：

本文將介紹5個最受歡迎的網頁製作平台，而且免費使用，幾分鐘即完成整個註冊程序！

疫情人人在家隔離，電商業務（E-commerce）卻成逆市奇葩，網上零售額增長屢破記錄。不少中小企亦首次建立官方網站及商店，冀吸引網上人流，本文將介紹5個最受歡迎的網頁製作平台，而且免費使用，幾分鐘即完成整個註冊程序！

1.Wix

Wix以雲端技術建立HTML5網頁編製系統，是全球最知名的網頁製作平台之一。其平台網頁設計簡單易用，有100多模版任意挑選，毋須編寫程式或應用編碼；支援開設網上商店，方便用戶拓展網上業務，更提供操作教學影片。不過，移除廣告、增加儲存容量及網站流量等，就要另外購買付費升級版。

2.Weebly

Weebly支援中文介面，採用免費增值（Freemium）模式，建立的網站能永久使用，不會過期；提供拖拽式網頁建設功能，毋須程式編寫經驗。不過，Weebly對於搜尋引擎SEO排名較弱；與Wix相同，使用付費版才無廣告。

3.Strikingly 

Strikingly是最知名的單頁式建站工具，提供可視化編輯器，簡單易用。支援中文介面，允許用戶建立無限個免費網站，提供免費版和付費版（基本、專業、VIP），惟免費版無法自訂網域名稱。

4.WordPress

WordPress是全球最知名的建站工具，適合以內容為主的網站。特色是網頁模板選擇非常多，但想要自訂網站版面的話，功能就未必夠，需付費才能使用其他插件；操作與架站簡單，亦提供網站安全防護功能。​不過，方案價格普遍比其他網站高。

5.Squarespace

Squarespace視覺上更直觀，能同時兼顧製作網站的效率與美感，支援全天候在線對話服務，但模板選擇較少，未必做到良好的客製化。

責任編輯：姚慧儀

網上服務 網購平台 網上購物 廣告 雲端 廣告 設計 零售 雲端

上一篇文章

【科技一周回顧】Samsung正式發佈Note 20系列　美「淨網」行動遏制中國

下一篇文章

【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能