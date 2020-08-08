【中小企教室】5大免費網頁製作平台　網上吸客無難度

▲ 本文將介紹5個最受歡迎的網頁製作平台，而且免費使用，幾分鐘即完成整個註冊程序！

疫情人人在家隔離，電商業務（E-commerce）卻成逆市奇葩，網上零售額增長屢破記錄。不少中小企亦首次建立官方網站及商店，冀吸引網上人流，本文將介紹5個最受歡迎的網頁製作平台，而且免費使用，幾分鐘即完成整個註冊程序！

1.Wix

Wix以雲端技術建立HTML5網頁編製系統，是全球最知名的網頁製作平台之一。其平台網頁設計簡單易用，有100多模版任意挑選，毋須編寫程式或應用編碼；支援開設網上商店，方便用戶拓展網上業務，更提供操作教學影片。不過，移除廣告、增加儲存容量及網站流量等，就要另外購買付費升級版。

2.Weebly

Weebly支援中文介面，採用免費增值（Freemium）模式，建立的網站能永久使用，不會過期；提供拖拽式網頁建設功能，毋須程式編寫經驗。不過，Weebly對於搜尋引擎SEO排名較弱；與Wix相同，使用付費版才無廣告。

3.Strikingly

Strikingly是最知名的單頁式建站工具，提供可視化編輯器，簡單易用。支援中文介面，允許用戶建立無限個免費網站，提供免費版和付費版（基本、專業、VIP），惟免費版無法自訂網域名稱。

4.WordPress

WordPress是全球最知名的建站工具，適合以內容為主的網站。特色是網頁模板選擇非常多，但想要自訂網站版面的話，功能就未必夠，需付費才能使用其他插件；操作與架站簡單，亦提供網站安全防護功能。​不過，方案價格普遍比其他網站高。

5.Squarespace

Squarespace視覺上更直觀，能同時兼顧製作網站的效率與美感，支援全天候在線對話服務，但模板選擇較少，未必做到良好的客製化。

責任編輯：姚慧儀