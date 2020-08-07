【疫市減價】嘉亨灣減價沽　可借八成樓按　代理：業主當幫人

疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，顯示二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）亦連跌兩周，累跌0.57%，就連抗跌力較強的港島區屋苑，也齊齊跌價，以中原剛公布的四區指數為例，港島CCL_Mass報188.30點，按周跌2.22%，跌幅領絕各區。

美聯佘錦驊說，嘉亨灣6座中層H室，兩房間隔，實用面積492平方呎，原開價1,100萬元，放盤僅兩日，即獲上車客洽購。代理續說，為助買家承造高成數按揭，業主減價100萬元，以1,000萬元出售單位，實用呎價約20,325元。

值得留意的是，近期嘉亨灣兩房成交價，普遍1,000萬元左右，由於可以承造高成數按揭，吸引不少上車客認購。不過，假如疫情持續惡化，經濟轉差，兩房造價或跌穿一千萬水平。

事實上，參考年初水平，當時疫情肆虐，全城人心惶惶，樓市成交大受影響，其中嘉亨灣6座中低層E室，實用面積527平方呎，終以998萬元易手，實用呎價僅18,937元。

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