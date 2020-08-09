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【男紳圍@iM網欄】加拿大人唔鍾意跑車？ Pickup Truck 才是男人的浪漫！

名人薈萃 10:02 2020/08/09

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如果可以隨心所欲的選擇一部喜歡的車子，我相信大部分人都會傾向購買跑車或房車款式，這好像是個理所當然的答案。在地球的另一端，美國南部或加拿大的男士們的想法就未必一樣，在他們心目中越粗獷的事物越有格調。

講起粗獷車種，G-Class 也許是各位的首選。但最能夠風靡這批「佬味」車主的竟然是 Pickup Truck。一時三刻之間，我們香港男士也許很難理解 Pickup Truck 的美，但至少Pickup Truck實用性絕對不容置疑，假如你是位滑浪愛好者，將滑浪板放後方然後到海灘，兩個字「瀟灑」！

筆者認為美國車廠Ford出品的Pickup Truck特別夠「佬味」，有種終於原著的感覺。Ford 2020年出品的 F-150算是揉合了傳統Pickup Truck與現代審美觀的一部，希望有現代駕駛體驗的讀者可以參考一下，當然，要講到最原始的風味，Ford的出品中還有更多更好選擇。也許在普遍港人心目中，Pickup Truck還是與農夫關係密切，但如果大家開始懂得欣賞Pickup Truck的美，跑車不是唯一的Dream Car 類型。
 

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young、編輯：邊婕

欄名 : 男紳圍

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