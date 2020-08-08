【疫市營商】接班人重塑品牌　打破羅漢果舊形象

▲ 源田羅漢果市場營銷經理蔡懷逸（Ryan）冀於日後開拓新系列花旗參產品，甚至混合羅漢果粉末的健康產品，以迎合香港人追求便捷的生活態度。（曾耀輝攝）

疫市下，港人健康意識提高，連帶相關產品銷量上升，羅漢果產品亦能受惠。源田羅漢果市場營銷經理蔡懷逸（Ryan）雖並非創辦人，但就親歷銷情由去年至今，過山車般的境況。

但創業難，守業更難。原來蔡懷逸是源田羅漢果的第二代接班人，其母親本來從事製衣業，機緣巧合下與拍檔在內地品嘗羅漢果水，覺得大有市場，創立源田羅漢果後，其行政總裁身體抱恙，母親又冀望下一代能夠傳承，便把生意託付給他。Ryan從小負笈加拿大，修畢市場學系，雖然他志不在此，但仍然決心回流返港協助母親，更把這盤生意看作一個成長的基石，讓自己從中得到磨練。

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他選擇由低做起，由搬貨運輸、包裝檢測、營運銷售、研發產品，以至到市場推廣和售後服務，他都一手包辦；即使經常做到通宵達旦，仍然抱着樂於學習的態度。

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源田自2015年起與內地廠商合作，於廣西桂林的山區種植羅漢果。一般在藥材舖找到的深啡色羅漢果是利用炭火反覆烘焙，營養大量流失，味道亦帶苦澀。若採用真空低溫脫水乾果加工技術，保留羅漢果應有的礦物質和纖維，味道清甜可口。而由內地生產的羅漢果會運送到本港進行品質驗證，再將產品包裝並貼上食物標籤。

▲ 源田自2015年起與內地廠商合作，於廣西桂林種植羅漢果，生產相關產品。（曾耀輝攝）

種植加工宣傳 事事也講究

羅漢果一向予人傳統老套的形象，很容易就會與涼茶、湯水掛鈎。為了扭轉顧客的舊有觀念，品牌重新設計包裝，包裝盒外觀就是以「田」字造型設計，中間打開是一扇窗，內裏印有一片綠油油的草地，簡約樸實卻又帶點文藝氣息。包裝紙亦相當講究，除了採用環保紙，還以大豆油墨印製。

▲ 羅漢果一向予人傳統老套的形象，很容易就會與涼茶、湯水掛鈎；為了扭轉顧客的舊有觀念，品牌重新設計包裝。（曾耀輝攝）

推廣方面，Ryan亦要做到與時並進：

1. 投放資源作綫上推廣。

2. 透過擺放流動攤位和參加有機素食展等，增加品牌曝光率。

3. 與台式飲品店合作，例如旺角的皇茶、九龍城的玖捌。積極與不同的慈善機構合作，如兒童糖尿協會，推廣「Sweet to be Healthy」的減糖資訊，冀藉此擴大客戶群。

多方面推廣 盼拓海外華人市場

目前，源田羅漢果已發展出一系列的羅漢果產品，包括羅漢果、羅漢果糖、羅漢果湯包、羅漢果花茶，甚至連英國早餐茶也有。Ryan笑言：「最初曾想過將產品推出海外市場，惟西方人口味與東方人大相逕庭，市場反應平平。未來希望在港澳市場穩定發展，並拓展至東南亞以及海外的華人市場。」

▲ 源田現時已發展出一系列羅漢果產品，包括羅漢果、羅漢果糖、湯包、花茶，甚至英國早餐茶也有。（曾耀輝攝）

此外，Ryan冀於日後開拓新系列的花旗參產品，例如花旗參水、花旗參粉，甚至混合羅漢果粉末的健康產品，以迎合香港人追求便捷的生活態度。

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記者：施雯雯