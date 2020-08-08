【定期存款】 7間大小行鬥減港元定存 無懼中美爭拗升級

8月開局首周，共有7間大小銀行鬥減港元定期存款息率，包括恒生 （00011） 及星展等大行。專家以熱錢暫仍泊港，港滙未因中美爭拗升級而轉弱，今天（8月7日）續高企在7.7501水平，遂料業界毋須急於逆市搶存；存息暫仍處於減快加慢的格局。

甫踏入8月，恒生已帶頭削低短中長息，星展則向3個月短存開刀；另外5間中小業界也鬥減，包括富邦、交銀香港、信銀國際、大眾銀行、以及旗下的大眾財務亦全面減；至於集友則減完又再加。

全周僅東亞 （00023） 逆市略加，把138天年息3連加，累升0.04厘，新息率至0.83厘；但相比上半年最高逾兩厘，仍相距甚遠。

本月短短5個交易天，多達9行調整存息；可是，高息榜僅半年期有較大變動。因信銀國際撤一厘息，新息率僅得0.95厘，因而滑落一級至亞軍（見表）；反觀虛擬銀行、天星（airstar ）以險守一厘，足以晉級榜首。

作為第2間正式開業的天星，同樣旗下一年定存報1.1厘，續問鼎冠軍榜。此外，招商永隆本周仍忍手沒減息，故以0.85厘重返長息榜三甲列。

值得一提，中小行近期減息絕不手軟，如擅打高息牌的大眾財務及建行亞洲等，竟把1厘息下架。比併市面逾廿間傳統銀行及虛銀，現時維持兩厘息的港銀只剩得10間；冠絕全城是信銀國際的3個月享10厘息。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥指，熱錢續湧港，相信除了為螞蟻集團新股、以及市傳百勝中國等中概股回流早作布署外；且料眼下資金氾濫，游資在超低息環境下先泊港，在ATMX等新經濟強勢股尋找投資機遇，待上述兩隻重磅lPO正式招股，才由二手市場套現轉吼新股；而市傳兩巨無霸股合共在港集資逾900億元。

陳德祥補充，疫情未歇，經濟停擺，當前銀行仍首重推紓困措施，如延長還息不還本，遂料同業毋須勇於加息搶存，以免貸款乏出路。

一個月港元拆息兩連跌，今天低見0.24厘的4年底位。陳德祥預計，跟樓按掛鈎的拆息暫約於0.2厘到0.5厘的低位徘徊；銀行體系的總結餘，料由目前的1,877億元，快將突破兩千億元，凸顯市場仍水浸。萬一螞蟻集團及百勝中國兩大lPO.齊於9月打對台撞期出場；適逢季結，惟以本港銀根鬆動，深信仍足以應付短期的資金需要。

相關文章：

【定期存款】恒生全面減港元定存息 現時邊間大行最高息？

【定期存款】3個月人幣存息最高2.1厘 外資行上調人滙目標價

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬