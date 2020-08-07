【盈喜盈警】TVB發盈警 料中期盈轉虧蝕2.9億元

▲ 電視廣播公司（簡稱TVB）發盈警，料中期虧損2.9億元。

電視廣播公司（以下稱TVB） （00511） 發盈警，初步估算中期業績按年由盈轉虧，股東應佔虧損約2.9億元，而去年同期則錄得盈利2.13億元。TVB解釋，主要由電視廣告需求疲弱影響。

TVB續指，儘管翡翠台黃金時段節目的收視點顯著上升，但對地面電視頻道廣告服務的需求於期內仍然非常疲弱，因而導致香港電視廣播分部來自廣告客戶的收入較去年同期大幅減少約70%。

TVB：即使疫情受控 本地廣告市場仍需時恢復

有關減幅乃由於香港經濟環境，受新冠肺炎疫情直接影響而自今年初起急劇轉差所致。

TVB預期，即使新冠肺炎疫情受到控制，香港廣告市場亦將需要一段時間方能恢復正常。在2020年剩餘數月，地面電視廣告業務的經營環境仍然充滿挑戰。在此期間，本集團將着力發展於中國內地之業務，包括聯合製作連續劇及內容發行。

電視廣播公司今日收報9.13元，跌1.83%，成交164萬元。

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編輯：趙穎妍