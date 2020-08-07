  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【盈喜盈警】TVB發盈警 料中期盈轉虧蝕2.9億元

即市財經 17:22 2020/08/07

分享：

電視廣播公司（簡稱TVB）發盈警，料中期虧損2.9億元。

電視廣播公司（以下稱TVB） （00511） 發盈警，初步估算中期業績按年由盈轉虧，股東應佔虧損約2.9億元，而去年同期則錄得盈利2.13億元。TVB解釋，主要由電視廣告需求疲弱影響。

TVB續指，儘管翡翠台黃金時段節目的收視點顯著上升，但對地面電視頻道廣告服務的需求於期內仍然非常疲弱，因而導致香港電視廣播分部來自廣告客戶的收入較去年同期大幅減少約70%。

TVB：即使疫情受控 本地廣告市場仍需時恢復

有關減幅乃由於香港經濟環境，受新冠肺炎疫情直接影響而自今年初起急劇轉差所致。

TVB預期，即使新冠肺炎疫情受到控制，香港廣告市場亦將需要一段時間方能恢復正常。在2020年剩餘數月，地面電視廣告業務的經營環境仍然充滿挑戰。在此期間，本集團將着力發展於中國內地之業務，包括聯合製作連續劇及內容發行。

電視廣播公司今日收報9.13元，跌1.83%，成交164萬元。

相關文章：

【疫情大爆發】TVB：96名疑似緊密接觸者 測試結果全部呈陰性

【TVB】李寶安：投資星美債券決定錯誤　未來會專注核心業務

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

香港股票 電視廣播（00511） 疫情 廣告 經濟 盈警 盈喜 香港 中國 TVB
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）