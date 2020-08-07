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【安全隱患】Check Point研究人員指　Android搭載晶片現安全漏洞

科技 17:30 2020/08/07

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有研究人員發出安全警告，指不少Android設備搭載的晶片存有漏洞，會遭黑客濫用引發安全問題。

網絡安全公司不時都會揭露設備漏洞問題。近日，有研究人員發出安全警告，指不少Android設備搭載的晶片存有漏洞，會遭黑客濫用引發安全問題。

隨著技術不斷發展，現時晶片具有快速充電、降噪等功能，但研究指此類數碼訊號處理器（DSP）晶片易遭黑客濫用。Check Point研究人員表示，目前有40%以上的Android設備使用高通Snapdragon（驍龍）晶片，該晶片存有400多個漏洞，全球數百萬個設備或出現安全隱患。黑客可透過惡意應用程式，利用這些漏洞來繞過安全檢查點，從而盜取用戶相片，影片及定位數據等。

<<Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞　拒參與iPhone安全研究計劃

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其後，高通承認存有漏洞問題，並表示正努力研究問題所在。他補充，Check Point並沒有任何證據表明目前有黑客利用該漏洞入侵裝置。高通呼籲用戶，需要定期更新設備系統，並從安全獲信任的途徑下載應用程式。

Check Point研究人員表示，懷疑目前有許多DSP晶片存有漏洞，但尚未被發現，希望未來對有關硬件內部作更進一步研究。

責任編輯：李寶如

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