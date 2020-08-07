【外賣優惠】Klook搶攻外賣生意　自助餐火鍋泰國菜送上門低至54折

▲ Klook推出多款外賣直送優惠，包括火鍋食材優惠、自助餐套餐、和牛食材套餐、泰國菜、法國菜等多國料理食材，低至54折優惠。（Klook提供圖片）

本港疫情持續，市民減少出外用膳，Klook推出多款外賣直送優惠，包括火鍋食材優惠、自助餐套餐、和牛食材套餐、泰國菜、法國菜等多國料理食材，低至54折優惠，可安在家中品嚐。

即使在家，也可以吃到自助餐，zebratasty推出安在家中自助餐套餐，龍蝦日本和牛套餐（4至6位用）享9折優惠，連運費只需1,051元，以6人計，人均只需175元，美食包括加拿大龍蝦、燒日本和牛沙律、海鮮拼盤、燒烤拼盤、甜品等。

▲ zebratasty安在家中自助餐套餐。（Klook提供圖片）

火鍋方面，豐鍋雞煲提供外賣直送火鍋優惠，低至85折，麻辣招牌鷄煲二人套餐只需398元；真秘鍋火鍋套餐亦提供外賣直送兼享8折優惠，2人外賣速遞火鍋套餐只需708元（人均354元）。

泰式套餐享54折 直送家中人均214元

想享受牛扒的話，Klook獨家推出Beef King日本和牛特級肉眼食材套餐（2至3人份），送到上門享88折優惠，只需688元。澳洲純種和牛特級肉眼套餐（2至3人份）同樣是直送上門，享87折優惠，只需658元。

至於其他菜式，Klook與La Fete Catering推出多國菜家享食材套餐 - 泰式套餐（2人份），專享54折優惠，直送家中428元，人均只需214元。餐廳另一個多國菜家享食材套餐 - 法式套餐（2人份），在Klook平台預訂享有87折優惠，直送家中只需688元。

責任編輯：朱悅瀅