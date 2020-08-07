  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【外賣優惠】Klook搶攻外賣生意　自助餐火鍋泰國菜送上門低至54折

商業 17:35 2020/08/07

分享：

Klook推出多款外賣直送優惠，包括火鍋食材優惠、自助餐套餐、和牛食材套餐、泰國菜、法國菜等多國料理食材，低至54折優惠。（Klook提供圖片）

本港疫情持續，市民減少出外用膳，Klook推出多款外賣直送優惠，包括火鍋食材優惠、自助餐套餐、和牛食材套餐、泰國菜、法國菜等多國料理食材，低至54折優惠，可安在家中品嚐。

即使在家，也可以吃到自助餐，zebratasty推出安在家中自助餐套餐，龍蝦日本和牛套餐（4至6位用）享9折優惠，連運費只需1,051元，以6人計，人均只需175元，美食包括加拿大龍蝦、燒日本和牛沙律、海鮮拼盤、燒烤拼盤、甜品等。

zebratasty安在家中自助餐套餐。（Klook提供圖片）

火鍋方面，豐鍋雞煲提供外賣直送火鍋優惠，低至85折，麻辣招牌鷄煲二人套餐只需398元；真秘鍋火鍋套餐亦提供外賣直送兼享8折優惠，2人外賣速遞火鍋套餐只需708元（人均354元）。

泰式套餐享54折　直送家中人均214元

想享受牛扒的話，Klook獨家推出Beef King日本和牛特級肉眼食材套餐（2至3人份），送到上門享88折優惠，只需688元。澳洲純種和牛特級肉眼套餐（2至3人份）同樣是直送上門，享87折優惠，只需658元。

至於其他菜式，Klook與La Fete Catering推出多國菜家享食材套餐 - 泰式套餐（2人份），專享54折優惠，直送家中428元，人均只需214元。餐廳另一個多國菜家享食材套餐 - 法式套餐（2人份），在Klook平台預訂享有87折優惠，直送家中只需688元。

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠（不斷更新）
2020/08/04
【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠（不斷更新）
【外賣商機】新地9大商場外賣自取折上折　低至45折優惠
2020/08/03
【外賣商機】新地9大商場外賣自取折上折　低至45折優惠
【外賣優惠】餐廳+生活百貨　foodpanda 8月推5項優惠
2020/08/04
【外賣優惠】餐廳+生活百貨　foodpanda 8月推5項優惠
【外賣優惠】Uber Eats推多項8月優惠　訂譚仔滿150元送小食（附優惠碼）
2020/08/04
【外賣優惠】Uber Eats推多項8月優惠　訂譚仔滿150元送小食（附優惠碼）
疫情 外賣 泰國菜 法國菜 餐廳 燒烤 自助餐 火鍋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】20條獲資助生產線首批口罩　政府已派2,800萬個給市民
【口罩供應】20條獲資助生產線首批口罩　政府已派2,800萬個給市民
【好想去旅行】台航空公司推偽出國航程自救　旅程開賣5分鐘售罄
【好想去旅行】台航空公司推偽出國航程自救　旅程開賣5分鐘售罄
【外賣優惠】餐廳+生活百貨　foodpanda 8月推5項優惠
【外賣優惠】餐廳+生活百貨　foodpanda 8月推5項優惠
【好想去旅行】華航復飛香港往返台北航線　8月有18航班惟座位緊張
【好想去旅行】華航復飛香港往返台北航線　8月有18航班惟座位緊張
【Netflix紀錄片】宅在家看世界　盤點3部不同類型紀錄片
【Netflix紀錄片】宅在家看世界　盤點3部不同類型紀錄片
【疫市擴張】無懼疫情衝擊　牛角Buffet美麗華分店周日開幕
【疫市擴張】無懼疫情衝擊　牛角Buffet美麗華分店周日開幕