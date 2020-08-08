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籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關

環球社會熱點 11:19 2020/08/08

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籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關

新冠肺炎疫情全球大流行，世界衛生組織（WHO）處理疫情的方式受多國質疑，美國更已正式啟動退出世衛的程序。世衛總幹事譚德塞呼籲，美國重新考慮退出世衛的決定，指在世界分裂的情況下，是無法擊敗新冠肺炎。

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譚德塞（Tedros Ghebreyesus）接受訪問時表示：

「這不是關於金錢的問題。這不是資助的問題。這其實更重要是關於與美國的關係，以及其對外所扮演的領導角色。」

（The problem is not about the money. It’s not the financing that’s the issue. It’s actually the relationship with the U.S. that’s more important and its leadership abroad.）

譚德塞又指，如果認為世衛或聯合國的系統有問題，此兩組織願意被公開評估或檢測，不需要退出組織。

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譚德塞表示，至今美國仍持續與世衛合作，雙方積極對抗疫情，譚德塞希望雙方能夠繼續溝通，回復以往友好的關係。

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責任編輯：林嘉莉

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