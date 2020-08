▲ 籲美國不要退出世衛 譚德塞:與資助無關

新冠肺炎疫情全球大流行,世界衛生組織(WHO)處理疫情的方式受多國質疑,美國更已正式啟動退出世衛的程序。世衛總幹事譚德塞呼籲,美國重新考慮退出世衛的決定,指在世界分裂的情況下,是無法擊敗新冠肺炎。

譚德塞(Tedros Ghebreyesus)接受訪問時表示:

「這不是關於金錢的問題。這不是資助的問題。這其實更重要是關於與美國的關係,以及其對外所扮演的領導角色。」

(The problem is not about the money. It’s not the financing that’s the issue. It’s actually the relationship with the U.S. that’s more important and its leadership abroad.)

譚德塞又指,如果認為世衛或聯合國的系統有問題,此兩組織願意被公開評估或檢測,不需要退出組織。

譚德塞表示,至今美國仍持續與世衛合作,雙方積極對抗疫情,譚德塞希望雙方能夠繼續溝通,回復以往友好的關係。

