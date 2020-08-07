【騰訊禁令】特朗普封殺微信TikTok　市場年內共拋售中資股基金逾千億元

▲ 中資股票互惠基金及ETF連續3個星期走資，累計金額275億元

美國總統大選倒數三個月，中美角力持續升溫，微信、TikTok等軟件成封殺對象，拖累中資科技股氣氛，連帶資金流向亦繼續不利。富瑞資金流報告顯示，截至周三（5日）止的一個星期，中資股票互惠基金及ETF連續3個星期走資，累計金額275億元。

環球整體股票互惠基金及ETF連續3周走資，累計規模1027.3億元，其中單單中資股票互惠基金及ETF已佔當中26.8%。單計本周，中資股票互惠基金及ETF走資規模為102.7億元。

至於全年計，中資股互惠基金及ETF走資情況更嚴重，由年頭起計至本周三，累計資金淨流出規模高達1099億元。

港股方面，隨著港匯強勢兼吸引資金流進，港股互惠基金及ETF亦同步輕微吸資約2.2億元，扭轉了連續兩個星期的走資趨勢。

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記者：莫亦熙