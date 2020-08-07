  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊禁令】特朗普封殺微信TikTok　市場年內共拋售中資股基金逾千億元

即市財經 17:35 2020/08/07

分享：

中資股票互惠基金及ETF連續3個星期走資，累計金額275億元

美國總統大選倒數三個月，中美角力持續升溫，微信、TikTok等軟件成封殺對象，拖累中資科技股氣氛，連帶資金流向亦繼續不利。富瑞資金流報告顯示，截至周三（5日）止的一個星期，中資股票互惠基金及ETF連續3個星期走資，累計金額275億元。

環球整體股票互惠基金及ETF連續3周走資，累計規模1027.3億元，其中單單中資股票互惠基金及ETF已佔當中26.8%。單計本周，中資股票互惠基金及ETF走資規模為102.7億元。

至於全年計，中資股互惠基金及ETF走資情況更嚴重，由年頭起計至本周三，累計資金淨流出規模高達1099億元。

港股方面，隨著港匯強勢兼吸引資金流進，港股互惠基金及ETF亦同步輕微吸資約2.2億元，扭轉了連續兩個星期的走資趨勢。

【盈喜盈警】TVB發盈警 料中期盈轉虧蝕2.9億元

【美團股價】ATM僅美團不涉美國業務 午後曾倒升2%

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：莫亦熙

香港股票 經濟 股票 ETF 基金 互惠基金 吸資 走資 香港 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）