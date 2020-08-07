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【疫市營商】港人注重健康　羅漢果產品銷情疫市飆升

商業 17:15 2020/08/07

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港企「源田羅漢果」看準港人愈來愈注重健康，自2015年成立至今，店舖營業額達6位數，新冠肺炎疫市下仍能屹立不倒。

羅漢果（Monk Fruit）與金桔、銀杏並列為「桂林三寶」特產，味甘性涼，有潤肺止咳、生津止渴的功效。有港企「源田羅漢果」看準港人愈來愈注重健康，自2015年成立至今，店舖營業額達6位數，新冠肺炎疫市下仍能屹立不倒。

【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店

新冠肺炎疫情提高了大眾的健康意識，反而為其產品銷售帶來逆市增長動力。（源田羅漢果 Facebook 圖片）

疫下轉攻網上　帶動生意回升

新冠肺炎疫情下，各行各業的生意大受拖累，不少餐廳相繼結業或停業。但與此同時，健康產品行業卻受惠於疫情，生意上升，成為逆市奇葩。

源田羅漢果市場營銷經理蔡懷逸（Ryan）指出，過往店舖每月的平均營業額達6位數字，但自去年6、7月社會運動爆發後，生意大幅下跌至只有10%至20%。雖然後期的生意額開始有升幅，但仍然無法回復正常水平。但是次疫情提高了大眾的健康意識，反而為其產品銷售帶來逆市增長動力。

【疫市營商】盞記疫下生意減半　未有裁員、減薪及無薪假計劃

【疫市營商】疫下見商機　玩具店承租大舖吸客

自2月起，源田羅漢果開始推出綫上折扣優惠及附送贈品的活動，生意額明顯出現攀升趨勢。（源田羅漢果 Facebook 圖片）

自2月起，店舖開始推出綫上折扣優惠及附送贈品的活動，生意額明顯出現攀升趨勢，甚至能夠回復過往的8成生意。矛盾的是，面對持續的疫情，港人情緒難免大受影響，然而卻又因此喚起市民對健康的關注。隨着大眾對個人健康的意識日漸提高，以及對健康產品的需求與日俱增，相信銷情在疫情過後能夠持續。

記者：施雯雯

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