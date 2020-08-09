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【一家四口 離家出走】岑皓軒：民宿餐廳攻守兼備

名人薈萃 11:20 2020/08/09

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兩年前去京都旅遊，認識當地民宿營運者，他們說京都是開民宿好地方，因外國遊客不絕。加上京都酒店房間不足及人口老化，因此有不少空置物業，業主便把閒置物業用10年超長約出租給民宿營運者。然而在過去半年疫情中，民宿營運者遇上前所未有的惡劣環境，外國遊客絕迹，剩下本地客難以支撑眾多民宿生存。

相關文章：【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國酒店業是危？是機？

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旺季出租率達九成

另一邊廂，沖繩同樣沒有外國遊客，但幸運的是，沖繩被日本人視為東方夏威夷，所以沖繩還有日本本島客人來這裏。我們認識了上門豐（Yutaka Uekado）先生和她的太太上門涼子（Ryoko Uekado）已經好幾年時間，上門豐是沖繩中部壽司店MINAMI SUSHI老闆，3年前他們發現很多外國遊客來沖繩，便在同村開了家Airbnb來招待外國遊客，這民宿也用相同品牌MINAMI去命名，以增加協同效應。

上門豐說：「餐廳由我打理，民宿就由老婆負責。」他們兩公婆，最初開始時，是以「餐廳」為本業（Core Business），「民宿」為副業（Side Business）。但由於MINAMI Airbnb是全新一戶建（獨立屋），所以有空間可以讓外國遊客（特別是台灣和韓國遊客共佔70%）一家大小（最多10人）住在同一屋檐下。上門涼子說：「旺季時，出租率達到九成。」正因為如此好生意，所以漸漸這個副業也變成了「新本業」。經過上門涼子的悉心經營，他們的民宿清潔度評分和性價比，都分別有4.9分和4.8分（5分為滿分）。

需有效分散投資

不過疫情的影響下，現時MINAMI Airbnb的出租率跌到大約只有三成，客人都是日本本島遊客，所以「新本業」又回歸到「副業」狀態。可幸的是壽司店MINAMI SUSHI的客人主要是地元客（本地客和美軍），所以業務比較穩定可靠。

不少香港人想移民到外地（例如是台灣的宜蘭/花蓮，或日本甚至是泰國等地）開Airbnb作為自己的生意，其實要考慮當遇上這種「旅遊限制」的情況時，如何可以透過其他業務（或投資工具）去維持基本生活。請明白，疫情可能會在未來一段時間都反覆，旅遊限制可能會變成新常態。另一方面，太過側重「外國」旅客作為主要收入來源的話，將需要考慮如何增加「本地客」的比例，有效地分散收入來源。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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