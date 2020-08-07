澳洲官員稱不會禁微信WeChat　澳洲超80萬人使用微信

▲ 澳洲官員指不會禁微信。

澳洲SBS廣播公司報道，澳洲聯邦代理移民部長出席記者會被問及政府會否考慮禁騰訊（00700）旗下的微信Wechat及何時展開調查，他表示澳洲政府不會禁微信，澳洲有超過80萬人使用微信，深知其重要性。

此前有媒體報道澳洲政府對TikTok及微信WeChat等中國應用展開調查，8月5日澳洲總理排除對TikTok出台禁令的可能性，但他警告，應用程式中的數據有可能在「主權國家層面」被訪問。

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