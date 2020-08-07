【二手低價】疫情下買家只能在門外睇樓 成功以筍價498萬元購嘉湖山莊2房

新冠肺炎疫情持續，加上限聚令下，願意開門予準買家睇樓的業主不多，市場錄得多宗買家「冇樓睇」的成交個案。最近嘉湖山莊錄得低於市價的成交，2房樓價僅498萬元。

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利嘉閣地產分行經理蕭浚樑表示，該行新近促成天水圍嘉湖山莊樂湖居5座中層E室的二手成交，單位實用面積約448方呎，為兩房間隔，望開揚園景。單位本身有租客居住，由今年7月初開始放盤，原業主開價500萬元，疫情下單位不開放入內參觀，只能站在單位門外睇樓。其中一位準買家在門外見到單位客廳附設裝修，十分新凈，再見到單位外望不俗的景色，決定洽購單位。

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經議價後，獲業主減價2萬元或約0.4%，最終以498萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,116元。現時同類兩房單位成交價約510萬至520萬元水平計，上述單位以低於市價約3%至4%。

據悉，原業主為夫婦，其中丈夫為外籍人士，未知是次沽貨是否為了移民。原業主於1992年6月，以約111.1萬元購入上述單位，持貨28年，現轉手帳面獲利約386.9萬元，物業升值約3.5倍。

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蕭浚樑表示，嘉湖山莊同類型兩房單位現時有約30個放盤，叫價由520萬至530萬元起，他指：「放盤業主不急於沽盤，基本上最高只可議價至510萬至520萬元水平，故上述樓價低於500萬元的成交十分少見。」

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