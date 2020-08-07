【TikTok反擊】字節跳動：若美國不能予公正對待　將訴諸美國法院

美國逼令字節跳動9月中前出售TikTok美國業務，總統特朗普周四簽署行政命令，禁止美國公司或個人與TikTok母公司字節跳動作出交易，禁令將於45天後生效。字節跳動針對美國政府行政命令發表聲明指，若美國政府不能給予公司公正的對待，將訴諸美國法院。

聲明指出，美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。如果美國政府不能給予公司公正的對待，將訴諸美國法院。

美國此前因為國家安全疑慮，針對中國手機商華為頒下了一系列的禁令，華為去年就此提出訴訟，指美國政府的行動違憲。不過，美國法院今年初裁決華為的訴訟無效，指美國國會有權禁止聯邦機構採購華為產品。

字節跳動全文聲明：

TikTok是一個充滿創意和熱情的社區，為無數家庭帶來了快樂，也為創作者提供有意義的事業。我們會長遠地建設這個平台。TikTok將繼續長期存在下去。

美國總統最新頒發的這項行政命令沒有遵循正當法律程序，我們對此感到非常震驚。近一年來，我們一直懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供建設性的解決方案。但我們所面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。

我們已明確表示願意與美國政府協商解決方案，以便能繼續服務我們的用户、創作者、商業夥伴、員工以及美國社會。但在這一過程中，美國政府始終不遵循正當法律程序也不依法行事。行政命令引用的「報告」來歷不明或未經證實，對於這款應用「可能」會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。此外，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程序的常規做法。我們明確表示過，TikTok從來沒有與中國政府共享用户數據，也從未應要求審查過內容。事實上，我們通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了我們的審核政策和算法源代碼，還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任。我們甚至表示可以將美國業務出售給一家美國公司。

這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。數十年來，正是它吸引着外國投資，推動了美國經濟增長。該項命令開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例。我們將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，我們的公司和用户獲得公正的對待。如果美國政府不能給予我們公正的對待，我們將訴諸美國法院。

對於1億美國用户來説，TikTok是他們表達自我、娛樂、連接彼此的家園，我們希望他們知道：TikTok從來沒有，也絕不會動搖我們的承諾。我們始終將用户安全和社區信任放在首位。作為TikTok的用户、創作者、合作伙伴和家人，你們有權利向各級議員包括白宮政府表達意見。你們的聲音有權被聆聽。