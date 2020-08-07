【財務自由】未投資先記帳　精選3個記帳App助你步向財務自由

想達成財務自由的願望？不知道何時可以達成？

財務自由的基本定義是被動收入（如股息收入、租金收入等）大於日常生活支出，到達這個狀態便可財務自由！

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因此，想達成財務自由，必須了解自己每月生活支出有多少，這樣才知道被動收入是否足夠你財務自由，同時也可以助你規劃財務自由所需的金額。

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《iMoney》精選了幾款理財記帳應用程式，讓港人記錄每日的花費，看看自己的消費習慣。讓大家在日常生活方面節流，免去部分不必要的支出，踏出理財第一步。

Gini：智能個人理財APP

《Gini》是本港一個智能個人理財工具，讓用戶透過程式直接連接到自己的本港銀行戶口，包括信用卡和儲蓄戶口等，用家不但可瀏覽名下多個帳戶的交易記錄及結餘等資料，而且能和程式同步記帳，毋須人手輸入。當獲得相關消費記錄後，它會自動將每項消費列為14種類別，例如交通、外出用膳、房租等；同時以按月化圖表方式來從收支記錄中分析，讓用家對自己的消費習慣一目瞭然。

為確保用戶的個人資料，《Gini》採用了256位元的保安加密技術，透過匿名的方式傳送資料，以防被他人盜取。用家能自行選擇開放予《Gini》的權限，且任何人包括用家本人，都不能從《Gini》帳戶上移動、提取銀行內的資產。

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Spendee：圖案替文字 簡潔易用

紀帳或讓人覺得既繁複又乏味，但《Spendee》的理財工具正正打破這個舊有形象，採用以綠色和白色為介面主色，且運用色彩鮮豔的圖案來取代文字，看起來更加活潑。此外，操作介面十分簡潔易用，用家只需輸入每次的消費金額、種類及日期就可以；同時，程式預設16項消費分類供用家選擇，包括食物、交通、工作等，亦可設置某筆消費為恒常支出，省卻重複輸入的麻煩，若未有合適的選項的話，用家亦可自訂分類。

另外，《Spendee》設有hashtag功能，在記錄每次消費時，除了填入數字外，還可以輸入地點、照片等細節，方便用家日後翻閱其記錄。用家亦可透過程式的預算分析，得知自己今個月還剩下多少金錢可使用，從而調整自己的消費計劃。

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Expensify：出差小幫手

《Expensify》理財工具特別針對有需要出行商務旅程的人士，用家可透過程式掃描或拍攝手上的消費收據後，並會自動儲蓄及記帳；同時，它亦可記錄用家名下的信用卡，且自動列出各種數據的類別。為方便日後向公司申報，用家可將公司電郵和應用程式互通，同步將有關資料發至其他地方。

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