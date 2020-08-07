【拆局】李澤楷溢價買電訊盈科股份 股價飈1成創三贏

電訊盈科 （00008） 主席李澤楷宣布以近16%溢價向股東收購股份，市場對這舉動大為受落，今日電訊盈科股價今日逆市勁升近1成，令集團、股東及李澤楷都受惠，可謂三贏方案。

電訊盈科今早發通告，稱主席李澤楷擬向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，收購1.55億股要約股份，相當於已發行股份約2%，要約價每股5.2元，較上日收市價溢價近16%。

消息刺激電訊盈科今日股價逆市抽升，今早股價曾升近16%高見5.19元，逼近的李澤楷的要約作價；這亦令電訊盈科升見2016年以來高位。今日收市仍升9.1%，收報4.9元。今日港股受累中美關係緊張，大市急挫近400點，亦無礙電訊盈科逆市抽升，可見市場對策略受落。

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今天市場反應，顯示李澤楷的舉動可謂令各方面皆大歡喜。首先，今日股價升9%，電訊盈科的市值單日急漲逾31億元。另方面，電訊盈科近年股價沉寂多時，李澤楷16%溢價要約行動令有意售股的股東有機會高價套現。而要約行動亦令股價抽升，令股東的持股市值上升。

李澤楷持股市值增9億 超買股資金規模

主席高價買股的消息一出令電訊盈科股價抽升，李澤楷亦從中受惠。據李澤楷的要約計劃，涉資金約8億元，惟今日股價抽升，已令李澤楷於電訊盈科持股的市值急增逾9億元，已超股今次計劃所需動用的金額。

當然，電訊盈科今日股價表現亮麗，除了主席買股的消息，還配合了集團昨日以布的多項策略。其中包括集團出售Now TV業務予旗下香港電訊 （06823） ，另外集載又指不排除將旗下OTT業務獨立上市。集團突然動作多多，市場憧憬或再有後着行動，將利好股價。

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至於今次李澤楷買股行動， 集團表示，部分要約的主要理由是為公司管理資本結構時提供更大靈活性。又指鑒於主事人現時的持有量，公司尋求在不會觸發主事人須作出強制全面要約的情況下於適當時機進行股份回購時受到限制。這即暗示不排除日後會回購股份行動。

倘集團有回購股份計劃，料利好股價，首先行動反映集團對股價的支持；另外，回購後股份註銷，將提升每股的盈利及派息。集團目前有約50億元現金，加上將出售Now TV業務，料有能力推行回購計劃。

責任編輯：錢家鋒