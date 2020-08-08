▲ 【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起

黎巴嫩爆炸後，近6萬民眾向前統治國法國求助，協助建立清廉的政權。第一次世界大戰結束後，國際聯盟委任法國軍方直接統治黎巴嫩，兩國情緣就這樣開始了。黎巴嫩人自詡為「中東巴黎」，法文仍是當地第二語言，可見法國在黎巴嫩的影響力深遠。

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一戰結束後，鄂圖曼帝國倒台，國際聯盟（League of Nations）在1923年，正式委任法國直治管轄黎巴嫩。

近20年後，英軍於1941年6月，在自由法國部隊協助下，佔領黎巴嫩。同年11月，自由法國部隊在英軍壓力下，宣布結束對黎巴嫩和敘利亞的委任統治。

黎巴嫩在1943年11月22日，正式擺脫法國統治、宣布獨立，成立黎巴嫩共和國。同年12月，英軍和法軍全數撤離黎巴嫩。

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談到兩國淵源，不得不提到基督教馬龍派（Maronite）。黎巴嫩基督徒與穆斯林人口比例大約各半，穆斯林人口稍為多一點。

其中，馬龍派佔黎巴嫩基督徒人口大半。馬龍派曾是黎巴嫩於1920年立國時的統治階層，教派歷史可追溯至5世紀，由一名叫馬龍（Maron）的教士創立。馬龍派教士長居於黎巴嫩山區上的險要地帶，曾與法國基督教派結盟。

信奉馬龍派的貝魯特人認為，即使黎巴嫩在地理上不屬歐洲，但算最接近歐洲的阿拉伯國家，地理上面向歐洲。黎巴嫩亦被認為，在眾多阿拉伯國家中，社會較為自由的一國，故當地人自詡是「中東巴黎」。

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記者：鄧燕君