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【清酒新世界@iM網欄】清酒．四　江戶時代的三大造酒技術

名人薈萃 08:02 2020/08/08

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不知道大家對江戶時代的認識有多少？武士？浮世繪？還是藝術及文化水平上的飆升？江戶時代其實是一個弱肉強食的時代，弱者會被俘虜，強者在各方面會變得強大，就是因為這樣在日本人的文化上，才會有更深刻的男主外、女主內的概念，或許是這樣，現在卻成為了我們認識的東京。

那當然在清酒方面也有很大的進步，今天我們來一起探討江戶時代的三大造酒技術。在江戶時代，他們主要以寒造、火入和三階段製程的方法來釀製清酒。寒造，日語稱為「寒造り」，又稱Kanzakuri，即是冬天造酒的意思，當時主要人口都是農民，以耕種為主業，就是說在冬天農夫們都會是最休閒的時節，以前的人當然沒有我們現在放假那麼多姿多彩，然而他們會在冬季釀酒，因為這時是釀製清酒最佳的時節，因此才會有寒造這個說法的形成。

大家應該很清楚酵母菌是比較活躍，正因如此，清酒裏的乳酸菌也不很穩定。火入正是在那個時期通用的規範，火入日語稱為「火入れ」，又稱Hi-ire，即是現代大部份清酒使用的低溫加熱殺菌的技術，很多人都以為這應該是西方在1864年由法國科學家路易士．巴斯德（Luis Pasteur）發明，用在葡萄酒與啤酒上的一種殺菌法，作用為防止酒敗壞，但其實日本人早在數百年前就已經開始為清酒進行殺菌。殺菌法可防止乳酸菌的暴走及可抑止酵素的活躍性。三階段製程，日語稱為「三段仕込み」，又稱Sandan jikomi，就是說讓蒸米、水和米麴擁有它們各自獨立的工序，由於造酒的過程，最不能容許的就是發酵失敗，加上以前的原材料既重要又昂貴，此做法的主要目的是要確保發酵過程順利。下一篇會繼續分享江戶時代發生的事情，謝謝各位的支持，下星期記得繼續留意啊！

 

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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上一篇介紹的梅酒反應熱烈，如果還未入手的話就要等月中才有貨了，所以這次我要特別推介另外一枝酒，這一枝也是限量釀造的，同時也是生酒，這是由北海道的国士無双釀製的「旭神威 純米大吟醸 氷温貯蔵限定生酒」，是罕見的生酒。旭神威結合了傳統的釀造技術，把山田錦精米磨至35%，並進行了長期低溫發酵，然後將壓縮的新鮮清酒在冰溫約-3°C下以原始狀態存儲，不需要火入直接裝瓶形成生酒，在保持清酒特有的濃郁香氣的同時，也增加了口感，使清酒清爽爽口。尖沙咀K11 Musea裏的Sake Moment還有少量存貨，有興趣的朋友們歡迎到店舖購買或預購哦！

撰文 : Chris Wong、編輯：邊婕

欄名 : 清酒新世界

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