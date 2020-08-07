【騰訊禁令】一文睇清騰訊今日發生什麼事

騰訊 （00700） 股價罕有動盪，騰訊全日股價最多跌56.1元或10.1%，投資界驚魂甫定，以下為一文看清騰訊禁令事件。早上9時25分，外電突然報道，騰訊遭特朗普簽署行政禁令，稱微信對美國構成威脅，不過，騰訊開市仍升3.5元或0.6%，明顯對消息未有即時反應。

騰訊開市後逐步下跌，中午收市前跌幅達56.1元或10.1%，反映市場恐慌情緒。

白宮於香港早市上載文件，交代白宮擬限制騰訊說微信相關業務，與美國進行交易。

12時08分，外電引述美國官員解釋，行政命令只是針對微信，與騰訊其他業務無關，投資者稍為紓一口氣，因為騰訊收入的主力，仍是遊戲業務」

中午重新開市，騰訊跌幅收窄，股價低位反彈至534元，跌幅收窄至3.9%，散戶同時在520元築起血肉長城，先守520，再守518。

騰訊收市報527.5元，跌28元或5%，初步守520的心理關口，不過，事態仍在發展，由於騰訊已累積豐厚升幅，不排除投資者傾向獲利。

記者：譚志偉

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