經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審

知名YouTuber，人稱「Ming仔」的網絡紅人「Ming仔」(原名梁嘉銘 Tommy)，指經理人公司突然停止向發放每月25萬元底薪並單方面終止合約，控告對方違約索償151萬港元。

相關文章：申請公屋涉瞞逾1500萬資產 被法庭判處監禁及緩刑

被告無派律師到庭，而原告方向法庭呈交經修改的狀書、補充誓章及書面開案陳詞，再傳召梁嘉銘（Ming仔）確認其書面證供的內容後，完成舉證，法官押後再作書面裁決。

相關文章：新冠肺炎死者家屬 控告政府隱瞞疫情兼索償200萬人民幣

原告律師於庭外透露現時索償金額仍為151萬港元，而被告方對於原告提交的狀書及證據均沒有回應。Ming仔於散庭後向記者表示，現時心情以平常心為主，因為案件已拖了很久，心情一早平復。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機