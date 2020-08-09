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【有盈退休】曾智華：退休後大放「蛤乸」

名人薈萃 11:08 2020/08/09

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兩周前小弟在此公開表明，退休後立即拒絕見三種人：一、人生只懂講錢的市儈佬；二、強調萬事有個價，隨時出賣家人良知的人；三、只知「人不為己天誅地滅」的自私一族。 

咦，原來，立即可以清閒了不少；心靈又乾淨了不少；自己照鏡，俗氣減了不少；最正，健康也增強了不少！

好了，拒見的人，清楚列明。咁，有冇想見的人呢？當然希望多件有修養、有文化、有品味、有質素、有慈心、有禮貌……的人喇！

正常人，一定喜歡真善美（難道會愛假惡醜咁變態？），追求接近優質的人是物，我當然是。

另外，退休後，沒上司、沒下屬、沒責任。一切，只向自己交待。於是小弟決定不停「放蛤乸」。即是，不問回報，免費幫值得幫的人！

例如，自己為食。故此，希望能令有質素的廚師及食肆，得到更多人欣賞。

做法簡單，我不停遊走台灣、珠三角及港九新界。日日食呀食，一發現有心有火有潛質的廚師及食神，就在個人專欄及社交平台落埋電話、地址和相片描述推介。

基於在電台、報章及個人網頁多年積累為食鬼形象，亦餐餐真金白銀找數。故在推介飲食時，有一定的公信力（萬事透明，只要你收一次錢唱好，立時通天，全世界知廣告一則，何來公信？ ）。所以，年來真真正正幫到不少中小企食肆得到更多人欣賞。

試過訪問順德、東莞及深圳出色食肆。主事人永遠開場白：「收幾多錢？」

意即，國內媒介的所謂食經，十九「收水之作」。我答：「香港文化，一個仙唔收，只因你的確出色，我才會介紹！」

對方竟曰：「乜咁大隻蛤乸隨街跳？」

近年，我又再進一步。凡見到自力更生，積極奮鬥的食物製造者，供應商及入口商。只要有誠意，產品質素上乘，也一律「放蛤乸」在媒介介紹，鼓勵更多消費者支持。

結果，我不求回報，但卻交相大量沒有利益衝突，只有互相欣賞的新朋友！

 

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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退休 曾智華
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