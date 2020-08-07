【新冠肺炎】南非死亡人數急增　殯儀館食物雪櫃變臨時停屍間

南非小鎮索韋托（Soweto）一所殯儀館的冷藏櫃，本是用以存放冰鮮食品的，現在改以用作儲存遺體。南非的新冠肺炎病例多達50萬宗，死亡人數約9,000，不少殯葬館亦有同樣做法，以應付大量屍體。

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大眾均認為殯儀業在此時的營業額直線上升，惟儲存屍體空間的成本、臨時的室外泊車費用、聘請更多員工及額外的夜班人手，已經抵消了額外收入。當地有殯儀館館長稱，除了疫情死亡人數激增以外，他們還必須應對棺材短缺和死亡證書延遲發放的問題。

據當地7月數據顯示，南非的死亡人數比5月初至7月中旬的正常預期水平高出59％，這表明死於疫情的人數比官方數字顯示的更多。當地媒體上有報導稱，由於有大量屍體需要被處理，有殯儀館甚至把屍體調亂並且已落葬。

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