【零售寒冬】資生堂上半年轉虧　惟中國市場率先復甦高端業務轉正增長

▲ 資生堂上半年虧損214億日圓（約15.3億港元），中國市場復甦最快。

日本資生堂（Shiseido）上半年轉虧214億日圓（約15.3億港元），銷售額按年跌25.5%至4178億日圓（299億港元）。資生堂指，中國市場在第二季度呈現強勢的復甦態勢，3月下旬後幾乎所有零售店重啟，為全球市場最早恢復。當中，高端業務電商投資加大，次季的銷售額轉正增長，

中國為資生堂海外最大市場，上半年銷售額達1000億日圓（71.6億港元），利潤額達77億日圓，第二季度中國的銷售額按年增加9%，高檔化妝品電商渠道零售銷售額按年漲逾1.5倍。

資生堂對今財年全年業績預測指，考慮到諸多不確定因素，基於當前狀況估計，全年虧損220億日圓，為2012年以來首次轉為最終虧損，受新冠肺炎疫情影響，預計銷售額將減按年少16％至9530億日圓。

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編輯：陳華