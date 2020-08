【蘋果解畫】App Store禁微軟xCloud雲遊戲上架　指不合資格

▲ Microsoft表示,雖然Project xCloud已在iOS透過TestFlight進行測試,但App Store仍然不容許上架,預計9月不會同步登錄iPhone和iPad。

微軟(Microsoft)將於9月15日在Android平台上,推出名為「Project xCloud」雲遊戲服務,提供超過100款遊戲,惟有關服務並不支援iOS平台。蘋果周四(6日)解釋,由於這些即時雲端遊戲無法提供蘋果單獨審查遊戲的權限,故被評為違反App Store政策,無法在iOS平台上架。

外媒《Business Insider》報道,蘋果於聲明中稱,App Store目的是為用家提供一個安全可靠、易於發現應用的地方,而Apps上架前,蘋果須按照指定標準來審查應用,以保護用家及為開發者提供公平競爭的環境。

【反壟斷】Telegram向歐盟提出訴訟 控蘋果App Store壟斷

蘋果App Store遭開發商炮轟 斥條例阻礙企業提供服務

根據App Store政策,其中4.2.7節特別列明:「Thin clients for cloud-based apps are not appropriate for the App Store.」,指明精簡客戶端的雲端運算App,並不符合App Store條件。

簡單而言,App Store規定提供的遊戲,一定要由開發者本身自行製作、或獲獨家授權,不可包括第三方開發者的作品,xCloud等串流遊戲平台已不適用;此外,由於Stadia、xCloud等是以訂閱制來運作,而非下載遊戲至裝置內,如果App內部移除付費按鈕,或能繞過30%的「蘋果税」。

Microsoft表示,雖然Project xCloud已在iOS透過TestFlight進行測試,但App Store仍然不容許上架,預計9月不會同步登錄iPhone和iPad。App Store多年來屢遭外界質疑壟斷,政策備受不同開發商抨擊,最近通訊軟件Telegram(Tg)亦向歐盟競爭事務專員提出訴訟,不滿App Store禁止其推出遊戲平台。

責任編輯:姚慧儀