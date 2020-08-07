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【蘋果解畫】App Store禁微軟xCloud雲遊戲上架　指不合資格

科技 16:39 2020/08/07

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Microsoft表示，雖然Project xCloud已在iOS透過TestFlight進行測試，但App Store仍然不容許上架，預計9月不會同步登錄iPhone和iPad。

微軟（Microsoft）將於9月15日在Android平台上，推出名為「Project xCloud」雲遊戲服務，提供超過100款遊戲，惟有關服務並不支援iOS平台。蘋果周四（6日）解釋，由於這些即時雲端遊戲無法提供蘋果單獨審查遊戲的權限，故被評為違反App Store政策，無法在iOS平台上架。

外媒《Business Insider》報道，蘋果於聲明中稱，App Store目的是為用家提供一個安全可靠、易於發現應用的地方，而Apps上架前，蘋果須按照指定標準來審查應用，以保護用家及為開發者提供公平競爭的環境。

【反壟斷】Telegram向歐盟提出訴訟　控蘋果App Store壟斷

蘋果App Store遭開發商炮轟　斥條例阻礙企業提供服務

根據App Store政策，其中4.2.7節特別列明：「Thin clients for cloud-based apps are not appropriate for the App Store.」，指明精簡客戶端的雲端運算App，並不符合App Store條件。

簡單而言，App Store規定提供的遊戲，一定要由開發者本身自行製作、或獲獨家授權，不可包括第三方開發者的作品，xCloud等串流遊戲平台已不適用；此外，由於Stadia、xCloud等是以訂閱制來運作，而非下載遊戲至裝置內，如果App內部移除付費按鈕，或能繞過30%的「蘋果税」。

Microsoft表示，雖然Project xCloud已在iOS透過TestFlight進行測試，但App Store仍然不容許上架，預計9月不會同步登錄iPhone和iPad。App Store多年來屢遭外界質疑壟斷，政策備受不同開發商抨擊，最近通訊軟件Telegram（Tg）亦向歐盟競爭事務專員提出訴訟，不滿App Store禁止其推出遊戲平台。

責任編輯：姚慧儀

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