馬克龍訪貝魯特爆炸現場 敦促黎巴嫩政府政治改革

黎巴嫩首都貝魯特港口懷疑化學品倉庫大爆炸，死亡人數增至最少145人，超過5000人受傷，多達25萬人喪失家園。多國派遣救援隊協助搜索，法國總統馬克龍日前到訪當地，承諾會提供相應援助，又敦促黎巴嫩政府要進行政治改革。

爆炸發生兩日，多國救援物資陸續抵達當地。法國總統馬克龍到訪爆炸現場視察，期間一度被民眾包圍。民眾指責黎巴嫰政府腐敗多年，要求法國協助推翻黎巴嫰政權。馬克龍呼籲各界需就貝魯特大爆炸進行國際調查，又指稍後會與黎巴嫩不同的政治勢力會談。

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馬克龍又表示，法國提供的支援款項，將直接交予救援團體，保證援助不會落入貪官手中，否則黎巴嫩不會再有進口物資，屆時將會缺乏食物及燃料。

其後馬克龍與黎巴嫩總統奧恩和總理迪亞布會談，他表示黎巴嫩需要政治改革，大力打擊貪腐，將透過與黎巴嫩制定的新協議，要求他們制度改革，結束分歧，並建立更透明的銀行體系。他指將於9月初再次到訪當地，檢視黎巴嫩政府有沒有履行協議，否則將需承擔政治後果。

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當地財政部門已發出指示，金融機構和銀行提供零利息的美元貸款，幫忙災民度過難關。國庫和中央銀行亦表示，應對災情的能力非常有限，呼籲國際社會伸出援手。

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醫護人員抵達當地搭建臨時醫院，協助救治傷者；意大利派出14人團隊，包括多架消防車和救援直升機進行搜救；土耳其亦有派出飛機運送醫療器材、藥物和其他救援物資，稍後將派出搜救隊支援黎巴嫩。

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