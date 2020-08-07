【騰訊股價】散戶無懼美國禁微信交易 逾千買盤520元撈騰訊
即市財經 16:15 2020/08/07
騰訊 （00700） 受累美國總統特朗普簽署行政命令，限制45日後騰訊不可就微信與美國進行任何交易。騰訊股價一度下挫一成失守500元關口，99隻騰訊牛證遭強制收回。不過，今次行政命令只限制微信，暫未涉及騰訊其他業務， 騰訊股價低位反彈半成，散戶亦趁騰訊業績公布前，於520元排隊撈底騰訊博反彈。
騰訊收報527.5元，跌5%，成交326億元。
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易 美官員：只限微信、騰訊收復近半跌幅（第三版）
於下午3時35分，騰訊於520元價位排出1400個買盤，涉70.7萬股或3.68億元。另外，518元亦排出490個買盤，涉23萬股。
【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat 騰訊在美國還有哪些業務？
【騰訊股價】騰訊曾挫一成穿500元關口 99隻騰訊牛證遭打靶
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
責任編輯：梁浩碩