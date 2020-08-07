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【騰訊股價】散戶無懼美國禁微信交易　逾千買盤520元撈騰訊

即市財經 16:15 2020/08/07

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【騰訊股價】散戶無懼美國禁微信交易　逾千買盤520元撈騰訊

騰訊 （00700） 受累美國總統特朗普簽署行政命令，限制45日後騰訊不可就微信與美國進行任何交易。騰訊股價一度下挫一成失守500元關口，99隻騰訊牛證遭強制收回。不過，今次行政命令只限制微信，暫未涉及騰訊其他業務， 騰訊股價低位反彈半成，散戶亦趁騰訊業績公布前，於520元排隊撈底騰訊博反彈。

騰訊收報527.5元，跌5%，成交326億元。

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復近半跌幅（第三版）

於下午3時35分，騰訊於520元價位排出1400個買盤，涉70.7萬股或3.68億元。另外，518元亦排出490個買盤，涉23萬股。

【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat　騰訊在美國還有哪些業務？

【騰訊股價】騰訊曾挫一成穿500元關口　99隻騰訊牛證遭打靶

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責任編輯：梁浩碩

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