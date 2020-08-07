【新冠肺炎】減低傳播風險　非洲馬拉維人權組織促政府釋放囚犯

因非洲馬拉維的監獄爆發新冠肺炎疫情，馬拉維人權運動人士呼籲政府緊急釋放監獄囚犯，以減低傳播風險。根據馬拉維監獄管理局表示，目前有86名囚犯和21名職員對新冠肺炎檢測呈陽性反應，僅在當地布蘭岱（Blantyre）的一所監獄中就錄得71宗病例。

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當地7個組織已去信政府，要求減輕監獄的擠擁程度，並指出一個本來可以容納5,000名囚犯的地方卻監禁了約14,000人。

根據馬拉維衛生部的數據，當地目前已紀錄得4,361宗新冠肺炎病例，其中有128宗死亡個案，2,047人染病後康復。

馬拉維的新任總統查克維拉（Lazarus Chakwera）承認這次疫情是一個嚴峻的挑戰，可能會影響他在短期內實現政綱的能力。

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