【忍痛賣樓】沙田租金急跌　業主：內地生好豪氣但近絕跡

疫情肆虐，加上早前的社會事件，不少內地生放棄來港升學，影響專做內地學生租務生意的地區，如沙田、大圍。有業主眼見租金續跌，即轉租為售，甚至低市價出售單位。有業主慨嘆：「暑假是旺季，本來不愁租客，但肺炎肆虐，內地生不見了，對我影響很深，內地生好豪氣，可貴租一至兩成，而且一次過交一年租，又不會講價。坦白說，我不懂分析樓市，只知疫情遲遲未完，倒不如止賺離場。」

美聯陳國良說，沙田中心嘉寧大廈高層C室，實用面積347平方呎，去年租予內地學生，租約結束後，原業主見租金大跌，即轉租為賣，上月叫價660萬元放盤，惟無人問津，終減價70萬元，以590萬元易手，低於銀行估價，且屬近期同類單位新低。

陳國良續說，疫情再度惡化，以致租金續跌，不少業主都轉租為售，令放盤量大增，加上業主願意減價，吸引不少上車客入市，加快成交速度。

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