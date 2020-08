【美國大選】Kanye West參選為鎅拜登票 想幫特朗普

▲ Kanye West接受媒體專訪,暗示自己參選總統是要「鎅走」拜登的選票,希望幫助特朗普連任。

美國11月舉行總統大選,屬共和黨的美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登,鬥得如火如荼。美國黑人Rapper(饒舌歌手)Kanye West接受媒體專訪,暗示自己參選總統是要「鎅走」(siphon)拜登的選票,希望幫助特朗普連任。

Kanye West周四(6日)接受《福布斯》(Forbes)訪問時,指與其說他是在角逐總統(running for president),他自己似乎在這場競選中步行(walking),其後又補充是要步向勝利(walking to win),但仍暗示其難以在選舉中跑出。

當被問及是否要破壞拜登的競選活動,Kanye West則表示:

我不否認,正如我剛剛已經告訴你。

(I’m not denying it; I just told you.)

主持人指出,只有8個州的選票上會出現Kanye West的名字,質疑他甚至無法取得足夠票數,以獲取270張選舉人票。Kanye West則回答:「我不會和你爭論。」(I’m not going to argue with you. )

作為美國右翼的代表人物,Kanye West過往一直是特朗普(Donald Trump)的忠實支持者。他於7月4日的美國獨立日宣佈競選美國總統,當時曾引起外界揣測,Kanye West或對特朗普處理反種族歧視示威的手法大感失望,而放棄為特朗普站台。

