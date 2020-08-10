  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 15:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【屋邨網紅@iM網欄】ViuTv真人Show完滿結束Show　直播帶貨大戰正式打響

名人薈萃 09:32 2020/08/10

分享：

香港首個電視直播帶貨真人Show——鞋佬生活百貨真人Show，已於8月1日完滿結束，三場直播下來，不單止筆者，公司上下全部同事都已筋竭力疲。身心疲累，但百感交集，鞋佬又將香港網紅帶貨現象帶進另一個新里程碑，加上疫情成為宅生活的催化劑，直播帶貨正慢慢顛覆港人的消費習慣。

直播帶貨這是看來門檻極低的全民零售現象風靡全城，ViuTV公仔箱三場直播下來，鞋佬看似完成了一個挑戰，但直播帶貨大戰才正式開始，緊接鞋佬生活百貨真人Show，已有不同的帶貨網紅走入公仔箱，追趕着筆者大步伐。

事實上，每次筆者與不同企業合作過後，都鼓勵他們嘗試走入網絡直播帶貨的世界，筆者願意在合作過程中分享公司營運模式，一齊「做大個餅」。大部分商家在合作過後，都會開始做直播，這也是筆者所樂見，亦希望年內能推成全民現象。

直播帶貨愈來愈普及，筆者深知未來挑戰愈來愈大，前面的路亦愈來愈難行。「休息是為了走更長的路」這句話耳熟能詳，此時此刻筆者只想飲杯咖啡，好好休息一天，好好整理一下思緒，思考未來的路應如何走下去。筆者身為咖啡精，喜歡到不同的Cafe 充電，找新靈感保持新鮮感，希望能繼續帶領團隊創新，保持行業領先地位。
 

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鞋佬、編輯：邊婕

欄名 : 屋邨網紅

最新專欄文章 更多

【屋邨網紅@iM網欄】勇破限制 為粉絲籌謀
2020/08/03
【屋邨網紅@iM網欄】勇破限制 為粉絲籌謀
【屋邨網紅@iM網欄】想粉絲所想 急粉絲所需
2020/07/27
【屋邨網紅@iM網欄】想粉絲所想 急粉絲所需
【屋邨網紅@iM網欄】網上簽書會 多謝粉絲支持！！
2020/07/20
【屋邨網紅@iM網欄】網上簽書會 多謝粉絲支持！！
【屋邨網紅@iM網欄】太太賣樓支持做直播 達到人生新階段！
2020/07/13
【屋邨網紅@iM網欄】太太賣樓支持做直播 達到人生新階段！
【屋邨網紅@iM網欄】修行「人、貨、場」 直播帶貨的秘訣
2020/07/06
【屋邨網紅@iM網欄】修行「人、貨、場」 直播帶貨的秘訣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇