【屋邨網紅@iM網欄】ViuTv真人Show完滿結束Show　直播帶貨大戰正式打響

香港首個電視直播帶貨真人Show——鞋佬生活百貨真人Show，已於8月1日完滿結束，三場直播下來，不單止筆者，公司上下全部同事都已筋竭力疲。身心疲累，但百感交集，鞋佬又將香港網紅帶貨現象帶進另一個新里程碑，加上疫情成為宅生活的催化劑，直播帶貨正慢慢顛覆港人的消費習慣。

直播帶貨這是看來門檻極低的全民零售現象風靡全城，ViuTV公仔箱三場直播下來，鞋佬看似完成了一個挑戰，但直播帶貨大戰才正式開始，緊接鞋佬生活百貨真人Show，已有不同的帶貨網紅走入公仔箱，追趕着筆者大步伐。

事實上，每次筆者與不同企業合作過後，都鼓勵他們嘗試走入網絡直播帶貨的世界，筆者願意在合作過程中分享公司營運模式，一齊「做大個餅」。大部分商家在合作過後，都會開始做直播，這也是筆者所樂見，亦希望年內能推成全民現象。

直播帶貨愈來愈普及，筆者深知未來挑戰愈來愈大，前面的路亦愈來愈難行。「休息是為了走更長的路」這句話耳熟能詳，此時此刻筆者只想飲杯咖啡，好好休息一天，好好整理一下思緒，思考未來的路應如何走下去。筆者身為咖啡精，喜歡到不同的Cafe 充電，找新靈感保持新鮮感，希望能繼續帶領團隊創新，保持行業領先地位。



作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！