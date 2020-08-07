【美團股價】ATM僅美團不涉美國業務 午後曾倒升2%

▲ 美團午後股價曾倒升2%。

美國總統特朗普今日簽署行政令，45天後禁止與字節跳動、騰訊 （00700） 旗下微信相關的交易，中資科網公司再捲入中美角力，本港新經濟股今日全線急挫，騰訊曾急跌1成。不過午後騰訊跌幅收窄至逾5%，美團點評 （03690） 更率先回升，曾升2%，全日收報222.4元，升0.5%，成交額67.2億元。

市場憂慮中美關係升溫將拖累中國科網公司海外業務，惟美團在一眾股份中突圍，或與其業務甚少牽涉美國有關，目前美團三大業務餐飲外賣，到點、酒店及旅遊，以及共享單車、網約車、美團買菜等新業務均集中在中國市場。

對比之下，騰訊全資子公司Riot Games為美國公司，微信（WeChat）在美國也有用戶，加上騰訊在美國有不少投資；而阿里巴巴 （09988） 的全球速賣通、淘寶（Taobao）也涉及美國用戶或商家，令投資者產生憂慮。

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編輯：陳健婷