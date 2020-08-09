【都市診療室】女士心亂跳，更易中風 ?  

見到高大有型的男同事，感到「心如鹿撞」乃十分正常。但如果常常感到「小鹿亂跳」，即心律不正常，要小心或患上心房顫動(房顫)。

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當房顫發作時，血液會不流通，有機會凝結成血塊。一旦血塊流到腦部時，便有可能堵塞腦部血管，以致沒法供應足夠血液到腦部，引致缺血性中風。約三分一的房顫患者都是在中風時才發現，而房顫引致中風的危險性和死亡率，比其他類型的中風可高出2倍，有時或比出血性中風更高。

女性患上房顫的中風風險比男士高，是由於女性的平均壽命比男性長，加上女性在更年期前後，可能會服食荷爾蒙補充劑，也會增加中風風險。而年過75歲，女性中風風險會提高2成。

一旦出現「談笑用兵」的徵兆，便有可能是中風的症狀，應立即求醫。「談笑用兵」是指，突然說話不清、露齒笑時兩邊面不對稱及手腳無力。而不少女性中風的病徵是不明顯的，例如頭暈、作嘔、神智不清及視力模糊等。

若房顫患者服食舊式及傳統的薄血藥華法林，便要小心藥物會跟含有豐富維他命K的食物相沖，而其副作用亦較多，尤其在出血方面。現時有不少患者服食新型薄血藥，能減低出血風險，亦不易與食物相沖。惟要注意的是，服食薄血藥的患者，在看牙醫或接受手術前，應盡早告知主診醫生，讓醫生指導患者應如何調校藥物。

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