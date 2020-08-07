【黎巴嫩爆炸】近6萬人「勾結外國勢力」 促法國接管

▲ 【黎巴嫩爆炸】近6萬人促法國接管 斥政府無能腐敗

黎巴嫩爆炸後民怨四起，民眾不滿政權腐敗。適逢法國總統馬克龍到訪，近6萬人聯署，促請前統治國法國再次接管黎巴嫩。聯署希望法國管治黎巴嫩10年，以助黎巴嫩建立清廉的政權。聯署又斥，黎巴嫩政府無能、政權腐敗。

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聯署表明，對黎巴嫩政府「完全無力保護和管理該國」感到沮喪，由於制度失靈、腐敗，充斥恐怖主義和民兵，黎巴嫩應被法國接管，以建立清廉的政權。

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聯署發起的24小時內，已有超過5萬人參與，目前接近6萬人聯署。John是其中一名簽署者，接受訪問時指出，自從法國離開後，黎巴嫩發生內戰，出現經濟、政治和地緣政治危機。

John補充，他想知道黎巴嫩領導人，會否謙卑地承認他們的無能和失敗。他又指，黎巴嫩沒有經濟戰略。

另一位不具名的簽署者表示：

「人民日復一日地生活，他們正試圖用繃帶包紮當下的深層傷口。」

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記者：鄧燕君