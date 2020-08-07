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【黎巴嫩爆炸】總統指調查不排除任何因素 包括外國勢力

環球社會熱點 22:35 2020/08/07

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黎巴嫩政府雖承諾全面調查爆炸意外，有官員辭職抗議，民眾在當地時間周四（6日）爆發反政府示威遊行。

黎巴嫩首都貝魯特港口周二（4日）發生強烈爆炸，傷亡人數持續增加，政府公布有154人死亡、5000多人受傷。政府承諾全面調查，調查方向包括有否官員疏忽失職，或是意外，但不能排除任何因素，包括外國勢力，亦反對國際加入調查小組。總統奧恩透露，目前未有結論，但可能是透過火箭、炸彈或其他外部因素，造成今次大爆炸，亦會追查有否外國勢力介入。

這次爆炸將港口臨近地區都夷為平地，數十人仍然下落不明。爆炸由2,750噸易燃物硝酸銨庫存引起，民眾憤然要求向政府問責。在當地時間周四（6日），黎巴嫩首都有數十人在國會外發起示威。軍方曾發催淚彈驅散人群。

【黎巴嫩爆炸】馬克龍促9月前反腐改革 提新政治公約

【黎巴嫩爆炸】人民要求官員問責 社交媒體發起「#掛起絞索」運動

黎巴嫩軍方一度施放催淚彈驅散群眾。

爆炸現場的救援工作仍然繼續，有法國救援隊的隊員曾救出7至8人，救援隊認為仍有很大機會找到生還者。

政府承諾會展開全面調查，據外媒報道，本周已拘留16人協助調查。

自災難發生以來，已有兩名官員辭職抗議，包括國會議員哈瑪德（Marwan Hamadeh），而黎巴嫩駐約旦大使查蒙（Tracy Chamoun）亦在周四辭職。她表示，這場災難反映有必要改革領導層。

黎巴嫩軍方在國會外驅散人群。

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記者：葉芷樺

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