▲ 【美國疫情】單日死亡創3個月高 專家料年底30萬人死

美國疫情嚴峻，周四單日錄得逾2千宗新冠肺炎死亡個案，為3個月高。美國華盛頓大學發表報告預測，美國在12月時，死亡人數更會增至接近30萬。不過，報告指，如果美國民眾開始經常戴口罩，可減低死亡人數。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情數據，美國周四錄得2,060宗死亡個案，死亡個案累積達16萬宗。

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美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）估計，在12月會有累計29.5萬美國人因染疫而死。

不過，報告預測，倘95%美國人佩戴口罩，12月死亡人數料減少至22.8萬人。

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另外，美國疾病控制與預防中心（CDC)指，直到8月29日，美國料錄得累計181,031宗死亡個案。

CDC相信，在未來四周內，夏威夷、波多黎各每周新增死亡人數可能會持續上揚；而在佛州、俄亥俄州、德州等的新增死亡人數可能會減少。

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責任編輯：林嘉莉