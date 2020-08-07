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【港滙強勢】1個月HIBOR兩連跌創4年低 港滙續貼近7.75

即市財經 14:29 2020/08/07

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港滙最新報7.7501，繼續貼近強方兌換保證水平。

港滙繼續偏強，但資金水浸拆息進一步偏軟。與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）兩連跌，今早報0.24054厘，創4年低；其他短期拆息則個別發展。

據財資市場公會報價，普遍港元拆息較上日回落。短期拆息方面，隔夜息按日無升跌，維持0.06625厘；1星期微升至0.15232厘；2星期維持0.1825厘；1個月拆息則跌0.071點子至0.24054厘。

長息跌幅相對明顯，其中3個月拆息跌約0.01厘，報0.45125厘；6個月期則跌約0.02厘至0.66036厘；12個月期報0.95厘。

港滙最新報7.7501，繼續貼近強方兌換保證水平，日內上下區間7.7499至7.7505。金管局最新一次入市承接美元沽盤是周三（5日）清晨，金額為6,400萬美元。

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編輯：趙穎妍

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