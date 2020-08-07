【新股IPO】嚐‧高美向聯交所申請轉主板上市

▲ 嚐‧高美申請轉主板上市。

本地餐飲集團嚐‧高美集團 （08371） 於早前向聯交所提交建議轉板上市申請，建議轉板上市將不涉及發行任何新股份。聯席保薦人為東興及千里碩。

集團為香港一間擁有30間餐廳的餐飲集團，主要提供營運全服務式、快速服務式、外帶服務式及甜品餐廳，為中高端顧客群供應中式、日式、越式及西式等各式料理。旗下品牌包括品越越式料理、牛氣、浦和日本料理等。

截至今年3月底止，收入按年增20.4%至3.7億元，年度溢利按年增10.3%至3007萬元。疫情期間，集團於政府防疫抗疫基金第一階段的一部分收取490萬補貼。

公司於2018年1月17日起於GEM上市及買賣。

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責任編輯：謝卓榮