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【Netflix電影】宅在家有乜做？　盤點4套近期熱門電影

商業 15:02 2020/08/07

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小編整理出4套電影，即使足不出戶都有戲可看。（Netflix官網截圖）

戲院因限聚令收緊暫時停業，即使想看電影亦不能到電影院。據Netflix最新提供的前十部最多港人觀看的電影電視劇列表，小編整理出4套電影，即使足不出戶亦能享受看戲的樂趣。

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1. 《Skyscraper（高凶浩劫）》
該片於2018年上映，講述前FBI拯救人質隊隊長Will Sawyer在任務受傷失去左腳，及後離隊到香港的全球最高高科技大樓，負責保安評估工作。有一天大樓起火，Will Sawyer被插贓嫁禍，他為了保護家人及數以萬計的生命，以還自己清白，闖入摩天大樓並發現大樓內隱藏的秘密。

主角在大樓內找尋並營救家人。（Netflix官網截圖）

2. 《King of Mahjong（麻雀王）》
該片為2015年的賀歲片電影，講述阿發和阿順是麻將天尊儒五常的徒弟，阿發過了十幾年的平凡日子，阿順則成為十屆世界麻將大賽的冠軍皇天霸。雖然是同門師兄弟，但少年時發生一事，令二人久別重逢並非敘舊。皇天霸更向阿發下戰書，要他參加新加坡的世界麻將大賽一較高低。

麻雀王是一部賀歲電影。（Netflix官網截圖）

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3. 《Deep Blue Sea（水深火熱）》
該片於1999年上映，講述科學家帶領團隊，研究利用鯊魚的魚腦治療阿滋海默症（Alzheimer's disease），但實驗出現錯誤，令一條最大的鯊魚走失，引發深海浩劫。

故事圍繞鯊魚追殺人類，人類四處躲避求生。（Netflix官網截圖）

4.《 Blade:Trinity（幽靈刺客III：終極屍殺）》
該片於2004年上映，為「幽靈刺客」電影的最終一部。劇情講述被幽靈刺客重創的吸血鬼，喚醒沉睡千年的吸血鬼始祖德古拉，而德古拉作為始祖，擁有最純正的血統，並不懼怕太陽，隨即展開一場吸血鬼與幽靈刺客的激烈戰爭。

故事講述德古拉被喚醒，與幽靈刺客戰鬥。（Netflix官網截圖）

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責任編輯：馬意文

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