【法律迷思】「限聚令」再次收緊   稍一不慎會觸犯法例？

由於近日「新型肺炎」疫情愈趨嚴峻,政府在7月27日再次宣布收緊防疫措施,其中包括食肆全日禁止堂食、「限聚令」由4人收緊至2人、不論在室內或室外的公眾地方都要佩戴口罩、以及體育處所和泳池需要暫時關閉,暫時為期7天直至8月4日。

新規例大大改變市民的日常習慣,稍一不慎便會觸犯法例。雖然如此,新規例當中亦列出了各種豁免情況,市民要了解各項措施以避免違法。

2人「限聚令」的法律依據

根據香港法例第599章《預防及控制疾病條例》 (Prevention and Control of Disease Ordinance) 第8條,行政長官會同行政會議可以為防止、應付或紓緩公共衞生緊急事態的影響訂立各類《規例》 (Regulations),以保障公眾健康。而上述最新的防疫措施正是透過各《規例》所實施。

私人物業是否「公眾地方」?

根據第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》 (Prevention and Control of Disease (Prohibition on Group Gathering) Regulation) 第3(1) 條,市民在7月29日至8月4日的7日內禁止在公眾地方進行多於2人的羣組聚集。「公眾地方」是指「公眾人士可以或獲准不時在繳費或不繳費下進入的地方」。如果某私人物業是容許公眾人士可不時進入,該私人物業亦會符合公眾地方的定義。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集,或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集,最高可以被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人,可以藉繳付定額罰款2,000元,解除因該罪行而須負的法律責任。

排隊乘搭升降機、等侯外賣是否「羣組聚集」?

羣組聚集的定義是「一羣人為共同目的而聚集」,因此並非多位市民共同身處同一地方便屬於羣組聚集。在考慮是否羣組聚集時需要視乎個別情況而定,當中包括聚集是否事先組織、聚集的人士彼此間有否互動、聚集是否只瞬間出現等,所以一般市民排隊乘搭升降機、等侯外賣等行為並不會被視為羣組聚集。

上市公司如何召開股東會議?

另一方面,第599G章《規例》中的附表1亦清楚列明受豁免的羣組聚集,包括共住的同一户人的羣組聚集。因此如果一家幾口同住在一起而一起出行,他們的聚集會獲豁免。此外,任何於第571章《證券及期貨條例》 (Securities and Futures Ordinance) 附表1第1部第1條所界定的認可證券市場上市的公司的股東會議,在 (1) 該會議是按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行、(2) 沒有供應食物或飲品及 (3) 設有措施將聚集的參與者分散於不同房間或區隔範圍,每個房間或範圍容納不多於20人的前提下亦屬受豁免的羣組聚集。

宗教集會不獲豁免

但要留意的是,先前獲准在宗教場所進行的羣組聚集於7月15日至8月4日期間不獲豁免。

